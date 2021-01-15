رانيا يوسف: «أنا مجنونة.. ومنصحش البنات يتجوزوا قبل التلاتين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن مسلسلها الجديد فكرته مجنونة، ولكنها لم تخش ذلك، موضحة: «أنا مجنونة، وبحب أتجنن وأفكر بطريقة مختلفة، والحاجات اللي مش بطريقة تقليدية، والفكرة أحيانا تشدك وتخليكي تعمليها».

رانيا يوسف: الجواز مش ناجح خالص

وعن زيجاتها السابقة، قالت «يوسف»، في لقاء مع برنامج «ليلة الخميس»، المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، وتقدمه ياسمين عز، الخميس: «مكانتش ناجحة خالص، بس خلينا نتكلم عن مسألة نجاح الجواز.. الجواز مش ناجح خالص مبدئيا، وفكرة الجواز مش ناجحة أساسا، إلا لو اتنين حبوا عيوب بعض قبل المميزات، وتخيلوا شكلهم وهما عواجيز، وحبوا إنهم يكبروا مع بعض».

وأضافت: «اللي بيحصل دلوقتي إن الشباب بيتجوز صغيرين وبعدين الست تحمل وتخلف، والأمور تتغير.. أنا أنصح البنات ميتجوزوش قبل سن التلاتين.. الواحد بيبقى أنضج وأعقل شوية، وعارف هو عايز إية في الجواز، ويكون عمل مستقبله واسمه وفلوس، والاختيار هيفرق كتير».

زيجتان بعد الثلاثين

وتابعت: «أنا جربت مرتين بعد التلاتين، والحقيقة مكنتش عايزة اتجوز بس المجتمعات العربية بتجبرك.. لكن رانيا يوسف مش هتتجوز تاني.. ولو حبيت هكمل قصة حب من غير جواز.. لأن الجواز بالنسبة ليا بيت وأسرة وعيال، وأنا عندي أطفال.. ولو فيه قصة حب حلوة هتبوظ بالجواز، والضغط اللي بيعمله الجواز بيبوظ الجواز.. وبيبقى حب شكله تاني مش الحب الرومانسي، وبيكون حب عقلاني أوي أوي».

غضب الرجال منها

وعن غضب الرجال من تصريحاتها قالت: «ما يزعلوا.. هما كده كده بيهاجموني».

رانيا وبناتها

أما عن فساتينها، وخاصة «فستان البطانة»، وارتداء ابنتها لنفس الفستان، قالت: «مش أنا اللي لبسته ليها، هي اختارت تلبسه، وهي شابة صغيرة لابسة فستان، ومش معروفة، وده حقها.. أنا عندي ياسمين الكبيرة عندها 20 سنة، ونانسي عندها 17 سنة، ونانسي مثلت معايا في مسلسل (أسوار).. لكن لا أعتقد أنها هتكمل في موضوع التمثيل.. ومش أنا اللي هقرر ده».