الفنانة أمينة: الزواج جيد طالما كان به دعما وتكاملا بين الطرفين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة أمينة، إنها أحد الداعمين الأوائل لفضائية «DMC» مع بدء عرضها منذ 4 سنوات، كما أنها ترى أنها إحدى الفضائيات التي دائما ما تنقل الأخبار التي تهم المواطنين بشكل مجرد من الآراء.

الزواج شئ جيد طالما كان هناك دعم وتكامل بين الطرفين

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن الزواج شئ جيد طالما كان هناك دعم وتكامل بين الطرفين، كما أن زوجها دائما ما يدعمها في مسيرتها الفنية، وأبناؤها باتوا أكثر دراية وعلما بمهام عملها ويعذرونها في أوقات لم تكن معهم خلالها: «أي عمل فني بطلب فيه رأي جوزي، ولما بيرفض حاجة بيكون عنده حق، فيه حاجة لله».

أغنية «تحذير لكل البنات» كانت أثناء فترة خطوبتها قبل زواجها حاليا

وأوضحت أن أغنية «تحذير لكل البنات» كانت أثناء فترة خطوبتها قبل زواجها حاليا، وحينها فوجئ بتلك الأغنية التي قامت بغنائها: «هو في النهاية معايا ومع أولاده، وأنا كمان مالية عنيه، والحمد لله، وأهديله أغنية نفسي نبعد عن عيون الناس شوية».

مقلة في أعمالها الفنية بسبب عدم حصولها على أعمال فنية تليق بها

وأكدت المطربة أنها باتت مقلة في أعمالها الفنية بسبب عدم حصولها على أعمال فنية تليق بها وبجمهورها الذي تسعى إلى إظهار مواهبها الفنية أمامه، وهو السبب الأساسي لعدم ظهورها في الكثير من الأعمال الفنية أو الدرامية خلال الفترة الماضية.

وتابعت: «أنا ست بيت شاطرة وبعمل ورقة لحمة وملوخية كويس جدا، وأبني يوسف دمه خفيف ونفسه يكون يوتيوبر، ونفسه في استيدج ومايك، وعمر أبني ودنه موسيقية جدا، وأنا كل يوم بالليل مش بعرف أنام غير وأنا بشرب كباية شاي واتفرج على فيلم كلاسيك أبيض وأسود، وبحب المود ده جدا، والفترة الماضية خلصت فيلم الشرابية، ودوري فيه مختلف».

وغنت المطربة أغنية خاصة في عيد ميلاد فضائية DMC، وهي أغنية «الله أكبر عليها»، كما قامت بغناء أغنية «الليلة دي ليله مش عادية»، وفي نهاية الحلقة قامت بتقطيع التورته الخاصة بعيد ميلاد القناة الرابع.