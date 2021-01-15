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اكتشاف سلالتين جديدتين لفيروس كورونا أكثر عدوى

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محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

كشف علماء من جامعة أوهايو الأمريكية، عن وجود سلالتين جديدتين من فيروس المستجد مصدرهما الولايات المتحدة.

وأكد العلماء، في بيان، أنهم اكتشفوا سلالة جديدة من "كوفيد ـ 19" تتسم بتحورات جينية مماثلة لتلك التي اكتشفت في بريطانيا، لكنها أكثر عدوى.

وأشار الباحثون إلى أنهم اكتشفوا كذلك سلالة أمريكية أخرى بها ثلاثة تحورات جينية لم تعرف من قبل وظهرت واضحة في الأسابيع الأخيرة وكانت سببا في تسهيل انتقال الفيروس من شخص لآخر.

وذكر الدكتور "بيتر موهلر"، المشرف على الدراسة العلمية بالجامعة، أنه ليس ثمة دليل على أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستكون أقل فعالية ضد هذه التحورات في السلالة الجديدة.

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد أول أمس الثلاثاء حيث توفي أكثر من 4300 شخص.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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