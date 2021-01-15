«ابعدوا عن الأسئلة الغامضة».. مطالب الأمهات قبل امتحانات الثانوية العامة

القاهرة - سمر حسين - ماما

أعلن وزير التربية والتعليم الفني، أنه من المنتظر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في 19 يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه لا مجال للحديث عن إلغاء الامتحانات حتى مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

ومع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، تبدأ مطالب الطلاب وأمهاتهم بالابتعاد عن الغموض في الامتحان والأسئلة «المحيرة» التي تثير تساؤلات الطلبة.

تقول عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الاتحاد تلقى عدة شكاوى ومطالب من قبل أولياء أمور طلاب الثانوية العامة فيما يتعلق بشكل الامتحان.

عبير: نطالب بالابتعاد عن الأسئلة الغامضة في الامتحانات

وأضافت «عبير»، أن عددا كبيرا من طلاب الصف الثالث الثانوي يقعون في حيرة بسبب بعض نوعية أسئلة مادة اللغة العربية بفروعها «النحو والبلاغة والأدب والنصوص والقراءة»، موضحة أن الإجابات يختلف عليها المعلمون أنفسهم، ويتم إرسال الأسئلة لأكثر من معلم، وكل واحد منهم يرد بإجابة مختلفة عن الآخر، مشيرة إلى أن السؤال يحمل ثلاث إجابات مختلفة من وجهة نظر كل معلم، وهذا يحدث في أغلب أسئلة مادة اللغة العربية على موقع وزارة التربية والتعليم في المراجعات الشاملة وغيرها.

وضربت عبير مثالا على حيرة الطلاب قائلة: «تضمنت المراجعات الشاملة لمادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي سؤالا اختياريا، تم وضع 4 اختيارات له، مؤكدة أنها عرضت السؤال على 3 مدرسين تثق بهم فأجاب كل واحد منهم إجابة مختلفة عن الآخر»، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتكرر كثيرا.

وتطالب عبير، وأولياء الأمور، بالابتعاد عن الأسئلة المحيرة والخلافية، التي يختلف عليها المعلمون، والالتزام بوضع ضوابط لنموذج الإجابة حتى لا يقع الطالب فريسة لاختلافات لا يد له فيها، على حد تعبيرهم، وكذلك وضع نماذج استرشادية بشكل مستمر لتدريب الطلاب عليها والنظر في تخفيف المناهج.