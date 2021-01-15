بشعر ومكياج وفستان مكشوف.. ميرهان حسين تتحول لـ ميريام فارس (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عادت الفنانة ميرهان حسين من جديد لتقليد الفنانات والتشبه بملامحهن، من خلال تغيير نمط المكياج والشعر، مثلما كانت تفعل خلال أيام الحظر في الموجة الأولى من كورونا.

وشاركت «حسين» متابعيها عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمقطع فيديو، ظهرت خلاله وهي تشبه الفنانة اللبنانية ميريام فارس إلى حد كبير.

واعتمدت الفنانة على نمط مكياج بدّل ملامحها تمامًا، مع تسريحة شعر «الكيرلي»، بأنامل المصفف هيثم دهب.

وظهرت الفنانة وهي تحاكي نظيرتها اللبنانية ميريام فارس، في إحدى رقصاتها على إحدى أغنياتها الشهيرة.

وكانت الفنانة ميرهان حسين، تصدرت محرك البحث «جوجل»، منذ عدة أسابيع، بسبب إطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، مرتدية «جامب سوت» جريء ومكشوف، ومزود بأكمام طويلة من الحرير.

وكانت الفنانة الشابة انضمت لتحدي غناء أغنية «محسود»، التي أطلقها النجم عمرو دياب، وأدت الأغنية بصوتها، مشاركة جمهورها بها خلال مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستجرام».

يذكر أن ميرهان حسين، ظهرت وهي تحاكي ملامح العديد من الفنانات، على رأسهن فيفي عبده، أصالة، نوال الزغبي، وغيرهن.