الامارات | #النصف_الحلو.. أعراض مرض القلب لدى المراهقين.. التشخيص وطرق العلاج

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. أعراض مرض القلب لدى المراهقين.. التشخيص وطرق العلاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 يناير 2021

تُعد أمراض القلب خطرة على المراهقين، والتي من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة، فلا يجب إهمالها ويجب معالجتها، خصوصاً أن المشكلات الصحية التي تحدث في القلب لا ترتبط بالضرورة بعلامات تحذير واضحة، فأعراض الإصابة بمرض القلب لدى المراهقين قد تكون لها أعراض مختلفة من شخص لآخر. لذلك يقدم لنا الدكتور شريف عامر، أخصائي أمراض القلب في مستشفى الزهراء دبي، أبرز أعراض مرض القلب لدى المراهقين، والتشخيص وطرق العلاج.

الأعراض:

الإغماء المفاجئ

قد يحدث الإغماء المفاجئ لدى الشباب بسبب بطء نبضات القلب، والذي يؤثر بدوره سلباً على قدرة الجسم على حفظ ضغط الدم بمعدله الطبيعي، وتزويد المخ بكمية كافية من الدم.

ضيق التنفس

تتسبّب أمراض الصمامات في حدوث خلل في تدفق الدم داخل القلب نتيجة عدم قدرة تلك الصمامات على تنظيم سير الدم بالقلب، ما قد يؤدي الى الصعوبات في التنفس أثناء القيام بجهد بدني محدود.

السعال

السعال المتواصل أو الشعور بالاختناق من العلامات الواضحة لإخفاق عمل القلب، لأنه عندما لا يعمل القلب بالشكل المطلوب يؤدي ذلك إلى تراكم السوائل في الرئتين، وبالتالي حدوث هذه المشكلات.

آلام الصدر

إن الألم الناجم عن الإشكالات القلبية تتركز غالباً في العظام العلوية من الصدر مع ميل نحو اليسار، من جهة أخرى قد يشعر المصابون به ايضاً بوجود ضغط وحرقة.

الغثيان

قد يكون عسر الهضم والغثيان عرضاً لمرض عام في الجسم، مثل ضعف عضلة القلب الذي ينتج عنه عدم وصول الأكسجين والدم إلى الجهاز الهضمي، ما يسبب الشعور بالغثيان والقيء.

ألم الذراع

ألم ينتشر إلى الذراع قد يكون مؤشراً، فالنوبة القلبية لها أعراض أخرى غير الألم الصدري، حيث قد يشعر بعض الشباب بألم حاد في منطقة الصدر ويتحرك نحو الذراعين.

التعرق

التعرق المفاجئ الذي لا ينجم عن الإجهاد أو الحرارة هو أحد الدلائل على امكانية الاصابة بالنوبة القلبية، حيث يتم تقليل تدفق الدم إلى القلب نتيجة انسداد الأوعية الدموية.

أورام

تتجمع السوائل في الجسم عادة عندما يبدأ إخفاق عمل القلب، الأمرالذي يمكن له أن يتسبب في حدوث أورام في الرجل أو اليد أو يحدث تجمع للسوائل في منطقة البطن.

التشخيص

تتضمن اختبارات تشخيص مرض القلب ما يلي:

-تخطيط كهربية القلب (ECG)، والتي تساعد الطبيب في اكتشاف مدى انتظام نبضات القلب.

-التصوير المقطعي المحوسب (CT) للقلب، ويستخدم هذا الفحص غالباً للتحقق من مشاكل القلب.

- تصوير القلب بالرنين المغناطيسي (MRI)، حيث ينتج المجال المغناطيسي صوراً لمساعدة طبيبك على تقييم قلبك.

- اختبار الإجهاد لمعرفة كيفية استجابة القلب عند بذل أي مجهود بدني.

- القسطرة القلبية لمعرفة مدى قدرة القلب على القيام بوظائفه الحيوية.

- الأشعة السينية التي تساعد طبيبك على رؤية تدفق الدم خلال قلبك، والأوعية الدموية، والصمامات للتحقق من أي تشوهات.

العلاج

عادة ما يشمل علاج مرض القلب على اتباع نظام غذائي قليل الدهون، وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة في أغلب أيام الأسبوع، والإقلاع عن التدخين الذي يدمر القلب.

وإذا كانت التغييرات في نمط الحياة غير كافية بمفردها، فقد يصف طبيبك الأدوية التالية للسيطرة على مرض القلب الذي لديك إذا كان ل هناك دك عدوى بالقلب، فمن المرجح أن يصف الطبيب المضادات الحيوية.

السعال المتواصل أو الشعور بالاختناق من العلامات الواضحة لإخفاق عمل القلب.

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