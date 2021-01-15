كيف تكتشف شخصية من أمامك من خلال طريقة أكله؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

معظم الأشخاص لا يدركون أن الكشف عن عاداتنا الغذائية هو نافذة على شخصياتنا، ولكن كل ما عليك القيام به هو النظر بعناية إلى الطريقة التي يأكل بها شخص ما للكشف عن بعض سمات شخصيته.

أورد موقع "برايت سايد" الأمريكي، ماذا تقول عادات الأكل عن شخصيتك؟

1- الأكل البطيء:

الأشخاص الذين يتناولون الطعام ببطيء يشير إلى أنهم يريدون الاستمتاع بكل لحظة في حياتهم دون تسرع على الإطلاق، وإنهم يتبعون هذا النمط في مكان عملهم وحياتهم الشخصية، ما يؤدي إلى انزعاج زملائهم في العمل من الوقت الذي يستغرقونه لإنهاء مهمة واحدة والانتقال إلى أخرى.

2- سريع الأكل:

أولئك الذين ينهون طعامهم في 5 دقائق يكونوا جيدين في تعدد المهام، بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام بسرعة لا يفوتون أبدًا موعدًا نهائيًا، وهم أيضًا منافسون جدًا وينشغلوا في الوفاء بجميع التزاماتهم لدرجة أنهم ينسون الاعتناء بأنفسهم.

3- الشخص الذي ينظم كل الطعام في طبقه:

الأشخاص الذين يندرجون في هذه الفئة يكرهون رؤية الأطعمة المختلفة على أطباقهم تلمس بعضها البعض، وحاجتهم إلى إبقاء كل شيء منظمًا ومرتّبًا يجعلهم جيدين جدًا في عملهم، والتحكم الكامل في مهامهم، ومن المحتمل أن يكون منزلهم نظيفًا، لأنهم يكرهون المواقف الفوضوية، ومن الممكن أن يصابوا بالتوتر الشديد عندما لا تسير الأمور كما هو مخطط لها وسيحتاجون إلى البدء في تقديم تنازلات من أجل صحتهم.

4- من يخلط كل الطعام في طبقه:

عادة ما يكون هؤلاء الأشخاص منفتحين وودودين ويحبون تحمل مسؤوليات متعددة في مكان عملهم، بالإضافة إلى أنهم يحبون وظيفتهم، ولكنهم يعرفون كيف يخصصون الوقت لأحبائهم، ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد يؤدي حماسهم المفرط إلى تعدد المهام إلى استنفادهم وتجعلهم يفقدون المواعيد النهائية ويفقدون أذهانهم بسبب الكم الإضافي من العمل.

6- المغامرة:

الأشخاص الذين يفضلون المغامرة والبحث عن أغرب طبق وأكثرها تميزا، عادة ما يحبون المخاطرة ولا يخشون الفشل، حتى أنهم سيقولون "نعم" لأكثر الأفكار جنونًا، ويرغبون في تجربة أشياء جديدة، والعديد من الأشخاص معجبين بهم لشجاعتهم وقراراتهم في المخاطرة، ومع ذلك، يجب أن يكونوا حريصين على عدم الضغط على الآخرين ليكونوا مغامرين مثلهم، لأن الجميع ليسوا مؤهلين لتحمل المخاطر.

7- تناول نفس الطبق في كل مرة:

بعض الأشخاص الذين يحبون تناول طبق واحد في كل مرة، يتم تفسير هذا النوع من الأشخاص على أنهم يفكرون في كل شيء بعناية فائقة، هذا هو السبب في أنهم عادة ما يكونون ناجحين للغاية فيما يقومون به ويتم الإشادة بهم لكونهم دقيقين للغاية في عملهم، حيث إنهم يرون التفاصيل الصغيرة التي يفتقدها أي شخص آخر، ومع ذلك، يجب عليهم التحلي بالصبر مع الآخرين الذين لا يتبعون نفس الإستراتيجية عند إنجاز الأمور.

8- مضغ الطعام بصوت عالي:

من أكثر الأشياء المزعجة التي يمكن أن تحدث عند الجلوس على الطاولة مع شخص ما هو مضغ الطعام بصوت عالي والتحدث والطعام في أفواههم، هؤلاء الأشخاص منفتحون للغاية وودودون ولا يهتمون بما يعتقده الآخرون عنهم، بالإضافة إلى إنهم لا يقلقون أبدًا بشأن أي شيء ويعاملون كل مشكلة صغيرة تأتي في طريقهم بأسلوب مريح، ومن الممكن جدًا أن يواجهوا صعوبة في التعامل مع الآخرين.

9- تحضير الطعام بعناية:

في هذه الفئة، يحب الأشخاص تقطيع وجبتهم إلى قطع صغيرة الحجم قبل البدء في تناول الطعام، إن تفكيرهم المستقبلي ومهاراتهم التنظيمية هي التي تجعلهم يتصرفون على هذا النحو، بالإضافة إلى إنهم لديهم تطلعات كبيرة لحياتهم المهنية، كما أنهم يرغبون في وضع خطط مع الأصدقاء مسبقًا حتى يتم وضع جدولهم الزمني، وما يجب أن يكونوا حذرين منه هو ألا يفوتوا الحاضر أثناء محاولة اكتشاف مستقبلهم.