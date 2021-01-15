أبرز وسائل رفاهية الشركات لموظفيها.. "جيم وحمامات سباحة وأكل وتوصيلة ببلاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تقدم العديد من الشركات بعض الوسائل لمكافأة الموظفين على عملهم، سواء بتقديم الأطعمة المجانية، أو اشتراك في صالات الچيم، وغيرها من الخدمات التي توفرها لهم.

ووفقا لما جاء في موقع "THE RICHEST"، نذكر لكم أغرب وسائل مكافأة ورفاهية الشركات لموظفيها.

- Google

تمنح موظفيها طعاما مجانيا بكمية كبيرة في الثلاث وجبات، وعلاج طبيعي، وقضاء وقت ممتع في أحد حمامات السباحة، واشتراك في الصالات الرياضية، وغرفة للاسترخاء في مقر العمل لألعاب الفيديو.

- SAS

هي شركة للبرمجيات في كاليفورنيا، توفر لموظفيها أيام مرضية غير محدودة، كما تشمل المزايا الأخرى مثل الرعاية الصحية المجانية للعاملين ورعاية الأطفال.

- مجموعة بوسطن الاستشارية

من طرق تدليل شركة بوسطن الاستشارية توفير الرسوم والنفقات للموظفين الذين يرغبون في دراسة الدراسات العليا، توصيل موظفيها الذين يعملون أكثر من ساعات العمل بسيارة خاصة إلى المنزل.

- إدوارد جوجونز

تعتبر من الشركات المهتمة بالرعاية الصحية للإنسان بأمريكا، لذا فإنها تقدم لموظفيها تغطية تكاليف علاج الأسنان، وتقديم الإجازات المرضية مدفوعة الأجر، والتأمين على حياة العاملين.

- جينينتيك

من طرق تدليل شركة جينينتيك المتخصصة في إنتاج العقاقير الدوائية، تقديم خدمة رعاية مجانية لأطفال موظفيها، ودفع رسوم الجامعة من أجل تشجيع الموظفين على حصول أكبر قدر من التعليم.

- Intuit

تركز هذه الشركة على الجانب الرياضي للموظفين، حيث توفر لهم صالة رياضية حديثة لتشجعيهم على ممارسة الرياضة، وخدمات العلاج الطبيعي، وخدمات أخري كالتنظيف الجاف لملابسهم.

- Zappos

تمنح هذه الشركة مزايا الرعاية الصحية لموظفيها، وهي أيضا من محبي الحيوانات لذا توفر تأمين لحيواناتهم الأليفة، تقديم خصم 40% لموظفيها لمن يرغب في شراء الأحذية والإكسسوارات، طعام مجاني وغرف للقيلولة لأخذ قسطا من الراحة.