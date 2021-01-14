أجمل عطور البرغموت لتخفيف التوتر والإجهاد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 يناير 2021 11:41 مساءً - يعد البرغموت من أبرز النغمات التي تدخل في تركيبة العطور النسائية الراقية، نظراً الى رائحته الفواحة الشبيهة برائحة الحمضيات، التي تحسن الصحة العقلية وتساهم في التخفيف من التوتر والأجهاد وتعزيز الشعور بالانتعاش والنشاط. فإذا كنت بحاجة الى الاسترخاء والتخلص من التوتر والتعب والإجهاد، نرصد لك مجموعة رائعة من عطور البرغموت لتختاري من بينها ما يعجبك.



D.S. & Durga Rose Atlantic

D.S. & Durga Rose Atlantic



إذا كنت ممن يرغبن في أن يحلّ الصيف على مدار العام، فالتأكيد سيشكل عطر D.S. & Durga Rose Atlantic الخيار الأفضل لك، فرائحته تمثل إبحاراً في جو من الراحة والهدوء والحيوية، ونسيم أجواء الشاطئ. وهو يرتكز على البرغموت بشكل أساسي، إضافة الى بتلات الورد ورذاذ الملح والطحلب الأبيض.

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Byredo Bal d'Afrique Eau de Parfum

Byredo Bal d'Afrique Eau de Parfum



يعد هذا العطر أحد أفخم وأرقى عطور البرغموت وأكثرها أناقة، فهو يرتكز إضافة الى البرغموت، على باقة من أجمل نغمات العطور، في مقدمها: نجيل الهند، الخشب، البرغموت والليمون... إنه عطر برائحة غنية عميقة تضفي على المرأة لمسة راقية وتبث فيها الرائحة والطمأنينة وتزيل التوتر والإجهاد.

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Valentino Voce Viva Eau de Parfum

Valentino Voce Viva Eau de Parfum



إذا كنت تنجذبين الى الأزهار بشدة، فلا تترددي في تجربة عطر Valentino Voce Viva Eau de Parfum، الذي يجمع بين نغمات البرغموت وزهر البرتقال واليوسفي والغاردينيا، التي تشكل في ما بينها رائحة حلوة أنيقة وإنما منعشة ومريحة الى أقصى الحدود.

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Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis Eau de Toilette

Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis Eau de Toilette



إنه عطر جذاب للرجال والنساء، بإمكانك استخدامه في أي مناسبة. وهو يعتمد في تركيبته على البرغموت والليمون الصقلي والأخشاب الخفيفة، إضافة الى لمسة من المسك الفواح. يستحق هذا العطر التجربة، فهو يخفف من التوتر والتعب ويجعلك تضجين نشاطاً وفرحاً.

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Tom Ford Soleil Blanc Eau de Parfum

Tom Ford Soleil Blanc Eau de Parfum



يمزج هذا العطر من توم فورد Tom Ford، بين نغمات الأزهار والتوابل مثل البرغموت، إضافة الى البرتقال المر واليلاينغ يلانغ... وهو مستوحى من الجزر الخاصة النائية التي يستمر الصيف فيها طوال العام، مما يجعله من أفضل عطور البرغموت المريحة والمنعشة.

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