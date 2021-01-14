وصفات مزيل للتعرق من صنع يديك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 يناير 2021 11:41 مساءً - يعد مزيل التعرق من مستحضرات الجمال التي تستخدمها المرأة بشكل يومي، وهو يعد ضرورياً لأي امرأة لتبقى رائحتها آسرة في كل الأوقات. لذلك، نرصد لك طريقة تحضير أفضل مزيل للتعرق تصنعينه في المنزل باستخدام الزيوت العطرية ذات الرائعة المميزة، التي تمتصها البشرة بسهولة من دون أن تترك أي أثار على الملابس.



مزيل للتعرق يمزج بين التوابل والروائح الحلوة

مزيل للتعرق يمزج بين التوابل والروائح الحلوة



المكونات

- 3 قطرات من زيت بلسم بيرو العطري.

- 3 قطرات من زيت الفلفل الوردي.

- قطرتان من زيت الليمون.

- قطرة من زيت القرنفل.

- 6 قطرات من زيت فيتامين E.



طريقة التحضير

ليس عليك سوى مزج المكونات المذكورة آنفاً حتى تختلط جيداً في ما بينها، ومن ثم وضعها في عبوة مناسبة تسهل عليك استخدام مزيل التعرق الذي حصلت عليه. علماً أن مزيل التعرق الطبيعي هذا هو مزيج بين النغمات الحلوة التي تعد بديلاً رائعاُ للفانيليا، وبين التوابل التي تضفي على جسمك رائحة آسرة تدوم طويلاً.



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مزيل للتعرق برائحة التوابل الكلاسيكية

مزيل للتعرق منزلي الصنع





المكونات

- 3 قطرات من زيت الهيل.

- 3 قطرات من زيت البرتقال الحلو.

- قطرتان من زيت الزنجبيل.

- قطرتان من زيت القرنفل.

- قطرتان من زيت الفلفل الوردي.

- 6 قطرات من زيت فيتامين E.





طريقة التحضير

امزجي كافة المكونات مع بعضها البعض وضعيها في زجاجة مناسبة لاستخدامها متى تشائين. ويعد مزيل التعرق الطبيعي هذا مزيجاً من توابل الخريف الدافئة مع رائحة البرتقال الحلو الآسرة، وهو سيمنحك رائحة ذكية تدوم طوال النهار والليل.

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مزيل للتعرق برائحة الأخشاب

كيفية تحضير مزيل التعرق في المنزل





المكونات

- 4 قطرات من زيت خشب الأرز.

- 3 قطرات من زيت الصنوبر.

- قطرتان من زيت إكليل الجبل.

- قطرتان من الزيت الأرمواز.

- قطرة واحدة من زيت النعناع.

- 6 قطرات من زيت فيتامين E.



طريقة التحضير

اخلطي المكونات الآنفة الذكر جيداً واحفظيها في زجاجة مناسبة. فإن كنت لا ترغبين في رائحة التوابل أو الروائح الحلوة، فإن مزيل التعرق هذا يعد خياراً رائعاً لك، حيث يمزج بين نغمات الأخشاب بشكل خاص، وهو سيضمن لك رائحة جسم رائعة.

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