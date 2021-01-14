دينا فؤاد تشارك متابعيها صورة مع ابنتها: كل سنة وأنت أغلى حاجة في حياتي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

وجهت الفنانة دينا فؤاد رسالة لابنتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيدوهات «إنستجرام»، احتفالا بعيد ميلاد ابنتها «زينب».

وعلقت على الصورة: «كل سنة وأنتي طيبة يا أغلى حاجة في حياتي وأحلى حاجة في دنيتي وأعز وأغلى حد لقلبي ربنا يخليكي ليا مش عارفة من غيرك حياتي كانت هتبقى عامله إزاي ماليتي عليا دنيتي وفرحتي قلبي وعنيه أنتي هدية ربنا سبحانه وتعالى ليا أغلى هدية الحمد والشكر ليك يارب أمنيتي ليكي في عيد ميلادك الستر والصحة ربنا يحميكي ويحفظك من كل شر بحبك قد كل حاجة حلوة وأنتي كل حاجة حلوة».

ودوما ما تحرص الفنانة دينا فؤاد دائما مشاركة متابعيها بصور مع ابنتها، حيث نشرت صورة سابقة لها مع ابنتها، وعلقت «فؤاد»: «هدية ربنا ليا»، وتلقت عدد كبير من التعليقات من جمهورها وكتب أحد المعجبين: «تستاهلي كل خير وأعتقد مفيش حد يختلف على حب كل الناس ليكي وإحترامهم قبل حبهم».

وعادت الفنانة دينا فؤاد لنشر صورتها بالحجاب من كواليس مسلسل «الاختيار»، وهو ذات المسلسل الذي استلزم ارتداؤها النقاب من قبل.

حيث نشرت دينا فؤاد، صورة من كواليس المسلسل وظهرت مرتدية إيشارب، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

تشارك الأن الفنانة دينا فؤاد في بطولة مسلسل «جمال الحريم» الذي تدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة، ويشارك في العمل الدرامي الفنانة نور، حازم سمير، خالد سليم، إخراج منال الصيفي.