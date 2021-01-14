أُصيبت باشتباه جلطة بالقلب.. قصة «مكايدة» بين «إش إش» وطليقها ماجد المصري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت ماهيتاب، ابنة الفنان ماجد المصري، والفنانة منى إش إش، عن تعرض والدتها لوعكة صحية شديدة، مطالبة بالدعاء لها.

ودونت «ماهيتاب» عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عبر خاصية «الإستوري» قائلة: «يا رب أنت الشافي، ادعوا لأمي، اشتباه في جلطة قلبية، وذبحة صدرية، الحمد لله».

و«منى إش إش»، لمع اسمها قديمًا، رفقة طليقها ماجد المصري، خلال الغناء في الحفلات، حيث كونا دويتو «ماجد ومنى» حينها، وكان له صدى واسعا.

ويرصد «هُن» في السطور التالية حكاية «مكايدة» بين «منى إش إش» وطليقها ماجد المصري:

في منتصف 2019، قررت الفنانة منى إش إش، النبش في الذكريات التي جمعتها بزوجها السابق، رغم زواجه من أخرى.

ونشرت «إش إش» صورا من حفل زفافها على طليقها ماجد المصري، ظهرت من خلالها بفستان الزفاف الأبيض، كما تألق الأخير، بـ«بدلة سوداء لامعة»، مع اعتماد الزوجان، وقتها، على تسريحات شعر قديمة، كانت تتلاءم مع الموضة حينها، مُعلقة: «قريبا إن شاء الله قصة حب وكفاح للدويتو الشهير (منى وماجد) منى إش إش وماجد المصري».

وبمجرد نشر الصورة، تفاعل معها العديد من المتابعين، حيث علق أحدهم: «أجمل دويتو وأجمل كابلز يا ريت والله يبقى أسعد خبر»، وتابع الآخر: «وإحنا مستنيين يا جميل قصة الحب الجميلة».

في حين انتقدها البعض على هذا التصرف، فعلق أحدهم: «يعني هو متجوز دلوقتي، وله أسرة وحضرتك أكيد في السنين اللي فاتت عملتي حاجات كتير اكتبي عنها».

«إش إش» ترد على منتقديها

وعلى الفور، قررت «إش إش» الرد على منتقديها، بسبب الصورة التي نشرتها، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «الناس اللي مش عايزاني أكتب قصة حياتي افصلوا بين الدويتو وبين إنه ماجد زوجي السابق».

وتابعت: «أنا هكتب قصة حياتي الفنية التي هزت أرجاء الوطن العربي، في وقت التسعينيات كنا أكبر وأقوى دويتو، وكنا الدويتو الوحيد الموجود في الوطن العربي، ووقتها كثير حاولوا يقلدونا ومعرفوش».

ماجد المصري يرد بطريقته على طليقته

وقرر ماجد المصري، عدم التعليق أو الالتفات للأمر، حيث نشر عبر حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعه بزوجته الحالية، رانيا أبو النصر، مُعلقًا: «نور عيني وحياة قلبي إنت الحب الكبير الأول والأخير، ربنا ما يحرمني منك أبدًا».

الجدير بالذكر إن الفنانة منى إش إش، كانت قد أُصيب بالكورونا مؤخرًا وتم شفاؤها.