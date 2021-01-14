الامارات | نجوم إماراتيون وخليجيون وعرب: أخذنا اللقاح وننصح الجميع به

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم إماراتيون وخليجيون وعرب: أخذنا اللقاح وننصح الجميع به والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط أجواء يغلب عليها طابع الإيجابية والتفاؤل، سارع عدد من نجوم الفن في الإمارات والعالم العربي إلى تلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، ضاربين المثال الصادق لمبدأ الالتزام بالواجب الوطني، واحترام التدابير الوقائية الموصى بها من قبل المؤسسات الصحية المسؤولة في الدول خلال هذه الفترة العصيبة، ومؤكدين في الوقت نفسه على قيمة معاضدة الجهود الرسمية التي يتم بذلها للقضاء على الفيروس، وتشجيع الجمهور على المسارعة إلى تلقي اللقاح، بعد أن أثبتت التجارب عدم وجود أعراض جانبية أو آثار صحية سلبية تذكر على الأشخاص الذين خضعوا للقاح.

نجوم الإمارات يبادرون

في هذا السياق، تعتبر النجمة الإماراتية أحلام أول فنانة عربية تتلقى اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، حيث أعلنت أحلام في وقت مبكر من أكتوبر الماضي تلقيها أول جرعة من اللقاح الجديد، وذلك ضمن الحملة التي تقوم بها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، للحد من انتشار الفيروس المستجد. فيما حرصت النجمة الإماراتية على الكشف عن لحظة تلقيها اللقاح، عبر حسابها الرسمي على منصة الصور والفيديوهات «إنستغرام»، قائلة: «إيماناً مني، وتقديراً للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة، وانطلاقاً من الواجب الوطني، وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي، ورغبة مني في الإسهام في انتهاء هذه الجائحة، فيروس العصر كورونا.. كلي أمل وثقة بالله، متمثلة بمقولة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد (لا تشلون هم)».

بدوره، لم يفوت النجم الإماراتي حسين الجسمي هذه اللحظات، التي وثقها أيضاً عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قائلاً: «الحمد لله تلقّيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح (كوفيد-19)، ‏والحمد لله على نعمة الإمارات»، وأضاف الجسمي متابعاً: «الحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان، وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائماً، بفكر وحكمة ودعم قيادتنا، وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن».

من جهته، قام الفنان الإماراتي، مرعي الحليان، أخيراً، بأخذ اللقاح في أحد مراكز التطعيم الموزعة في الدولة، موثقاً هذه اللحظة بالصورة، وداعياً الجمهور إلى المسارعة إلى تلقي اللقاح المجاني ضد «كوفيد ـ 19»، وذلك عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، بالقول «دعوة مني.. خذوا اللقاح وربي يحفظكم».

نجوم الخليج ملتزمون

أما على مستوى الخليج العربي، فقد حرص فنان العرب، محمد عبده، على توثيق لحظات تلقيه لقاح كورونا المستجد في أحد مراكز التطعيم في مدينة جدة، قائلاً عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، رداً على سؤال إحدى القنوات التلفزيونية: «لابد لي كمواطن أن آخذ اللقاح، لأن هذا الداء له دواء، وقد كنت متحمساً جداً، كما كنت من أوائل المبادرين، وكان في نيتي أن آخذ هذا اللقاح»، مضيفاً «هناك شيء مبشر جداً كي نتحصن كلنا من هذا الداء».

وكانت النجمة الكويتية نوال، قد بادرت بدورها لتلقي اللقاح في ديسمبر الماضي، وذلك إلى جانب زوجها الملحن الكويتي مشعل العروج، إذ حرصا على طمأنة الجمهور من خلال نشر مقطع مصور عبر خاصية «الستوري»، علّق فيه زوجها، قائلاً: «لقاح سعيد»، فيما نصحت نوال الجميع بأخذ اللقاح، لتفادي الإصابة بالفيروس.

أما المغنية شذى حسون، فقد حرصت من ناحيتها على توجيه الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على الجهود التي تبذلها من أجل توفير اللقاح، وذلك بعد أن نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستغرام» لحظات تلقيها الجرعة الأولى، قائلة: «تم بحمد الله تلقي لقاح فيروس كورونا.. شكر كبير لفريق العمل على مجهوداته الكبيرة لجعل الإمارات الرائدة في الحصول على هذا اللقاح».

نداءات عربية

في أكتوبر الماضي، تلقى الفنان المصري أحمد فهمي لقاح «كورونا»، وظهر في مقطع مصور عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، لحظة تلقيه الجرعة في مرحلتها التجريبية الثالثة، مؤكداً «لم يستمر الأمر أكثر من ربع ساعة، ولم أشعر بأي أعراض جانبية بعد أن أخذت اللقاح»، متابعاً القول: «سعيد جداً بمشاركتي هذه التجربة معكم، وفخور بمشاركتي في المرحلة الثالثة من التجربة الإكلينيكية في مصر لاختبار لقاح جديد ضد فيروس كورونا، وأن أكون جزءاً من حملة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية».

ومن دبي، وثّق الإعلامي المصري، باسم يوسف، لحظات خضوعه للقاح فيروس كورونا المستجد، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، قال فيه «أخيراً حصلت على لقاح (كوفيد ـ 19)، التفاصيل في فيديو قريباً». مشيراً إلى وسم #هيئة الصحة بدبي.

من جهة أخرى، أكدت الكاتبة السورية رنا الحريري، زوجة الممثل باسم ياخور، بدورها، أنها لم تشهد أي أعراض جانبية بعد تلقيها اللقاح، ناشرة صورها عبر موقع «إنستغرام» وهي تتلقى اللقاح، وعلّقت بثقة «الجرعة الأولى من اللقاح، دون أي أعراض جانبية الحمد لله، شكراً دولة الإمارات العربية المتحدة».

راغب علامة تراجع عن موقفه

في ردة فعل لم يتوقعها جمهوره، فاجأ الفنان اللبناني راغب علامة الجميع بتراجعه عن موقفه تجاه لقاح «كورونا»، وذلك بعد رفضه تلقي اللقاح في فترة سابقة، معلقاً بالقول «في السابق قالوا إن اللقاح سيكون على شكل شريحة إلكترونية يضعونها في الجسم، فمن الطبيعي أن نرفض أخذه، وأن نخاف. والآن وقد أطلقت الشركات العالمية لقاحاً طبيعياً فعّالاً، فأصبح من الواجب أن نأخذه في أول فرصة».

فنانون وثّقوا تجاربهم في تلقي اللقاح، ودعوا الناس إلى عدم التردد في أخذه.

النجمة الإماراتية أحلام أول فنانة عربية تتلقى اللقاح المضاد لفيروس «كورونا».

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