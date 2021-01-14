منها الوجبات السريعة.. احذر 7 عادات خاطئة تتسبب في الإصابة بالبواسير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يواجه كثيرون مشكلة في عملية التبرز، نتيجة الإصابة ببعض اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك، ما يعرضهم لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة، أبرزها البواسير.

وهناك بعض العديد من العادات الخاطئة التي نفعلها يوميا تتسبب في الإصابة بها، ووفقا لموقع "thehealthy"، نذكر لكم أهم العادات الخاطئة التي تتسبب الإصابة بالبواسير:

- حمل الكثير من الأشياء الثقيلة

من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالبواسير، حيث يمكن أن يتسبب الضغط الشديد في تضخم الأوردة، لذا يجب تجنب حمل الأشياء الثقيلة.

- الإفراط في حمل المعدات الثقيلة في الجيم

يمكن أن يؤدي رفع المعدات الرياضية الثقيلة في صالة الألعاب الرياضية، إلى الإصابة بالبواسير لذلك من الأفضل استخدام الأوزان المناسبة لك.

- الجلوس على المرحاض لفترات طويلة

ينصح بعدم اصطحاب الهاتف عند الذهاب للتواليت، حيث إن الجلوس لفترة طويلة في تصفح الأخبار سيؤدي إلى الجلوس بوضعية خاطئة، ما يساهم في تضخم الأوردة، وبالتالي حدوث البواسير لذلك يجب بمجرد الانتهاء اغسل يديك جيدا ثم الخروج على الفور.

- تناول الوجبات السريعة

إن تناول الكثير من الوجبات السريعة يساهم في الإصابة بالإمساك في تشكيل الضغط على الكتل في تلك المنطقة من جسمك، لذا يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف الطبيعية التي تساعد على جعل البراز أكثر ليونة وجعل الجهاز الهضمي يعمل بسلاسة.

وأظهرت الدراسات المنشورة في عام 2015 في المجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي أن تناول الألياف يساعد في تقليل أعراض البواسير والنزيف.

- الشعور بالتوتر والقلق المستمر

يساعد التوتر على زيادة الام والتهابات البواسير، لذا يجب تجنب مسببات القلق والتوتر، وينصح بممارسة تمارين اليوجا والتنفس العميق، للشعور بالاسترخاء والراحة.

- إهمال الإسهال

يعد من أحد أسباب الإصابة بالبواسير، لأن ذهابك عدة مرات للتواليت يسبب الضغط والانتفاخ لأوردتك، لذلك من المهم معرفة السبب وراء الإصابة بالإسهال، والذي قد يكون بسبب الإنفلونزا، أو تناول الأدوية دون استشارة الطبيب، أو اتباع نظام غذائي خطأ.

- الحمل

يؤدي الحمل إلى الإجهاد والضغط على البطن بالإضافة إلى توسع الرحم والتغيرات الهرمونية أو الإمساك وكلها أعراض يمكن أن تتسبب في الإصابة بالبواسير، لذلك عليك تناول الأطعمة الغنية بالألياف وشرب الماء.

وجدت دراسات للمجلة الدولية لأمراض النساء والتوليد، أن ما يقرب من 41 % من النساء الحوامل يصبن بالبواسير خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وبعد شهر واحد من الولادة.