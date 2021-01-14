ملابس حوامل عصرية من وحي دينا زهران

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 يناير 2021 09:45 مساءً - تتميز مدونة الموضة الفلسطينية، دينا زهران، بنشر الكثير من الصور لإطلالاتها الأنيقة طوال فترة الحمل، وذلك لتلهم بها كل امرأة حامل، لذا رصدنا لكِ أحدث إطلالاتها بالأساليب المتنوعة، لخيار مريح وأنيق مناسب لمظهرك.



تنسيقات الفساتين في فترة الحمل بأسلوب دينا زهران

فستان عصري للحوامل من دينا زهران



قد تَجِدِين صعوبة أثناء الحمل في إيجاد فساتين ناعمة وأنيقة لترتديها في مناسباتك المختلفة، لذا يمكننا أن نقدم لكِ إطلالة دينا زهران بفستان فوشيا منقط بالأحمر ومصمم بقَصَّة محتشمة، وأكملت مظهرها بحذاء بكعب مصمم باللونين الفوشيا والأحمر مع حقيبة عصرية، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الويفي للشعر مع المكياج الزهري للمسة عصرية ناعمة.

اطلاله حيادية بالفستان من دينا زهران

وفي إطلالة أكثر بساطة تأنقت دينا زهران بفستان أبيض مصمم بأكمام منفوخة ومفرغة مع حزام بني للخصر، وزينت مظهرها بحقيبة بيضاء مزينة بالكحلي والذهبي مع نظارة شمس سوداء، ولجأت لتسريحة الشعر المنسدل على الكتفين مع مكياج بني للمسة حيادية.

اطلاله كاجول بالفستان من دينا زهران

وفي خيار شبابي نسقت فستانًا أصفر موردًا مصممًا بقماش بليسيه، وأكملته بمعطف من الجينز الأزرق مع بوت أسود وإكسسوار أصفر للشعر.

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خيارات كاجوال للحوامل من دينا زهران

تنسيق رياضي للحوامل من دينا زهران





لأن النساء الحوامل يفضلن اللجوء للمظهر الكاجوال المريح في إطلالاتهن اليومية، فقد ظهرت دينا زهران ببلوڤر أبيض مع بنطال أبيض مطبع بالألوان المختلفة، وأكملت مظهرها بحذاء أبيض مزين بالألوان المختلفة لأناقة مميزة.

اطلاله يومية مريحة من دينا زهران

ولإطلالة أخرى ارتدَتْ بنطالًا أسود من القطن الناعم مع تيشيرت أسود مزين برسوم حمراء، وأكملت مظهرها بإكسسوارات سوداء وذهبية لأناقة مميزة بأسلوب كلاسيكي ناعم.

تنسيق عملي للحوامل من دينا زهران

وفي خيار عملي أطلت ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معطف البليزر البني، وأكملت مظهرها بتسريحة مرفوعة للشعر مع إكسسوارات ناعمة للوك عملي أنيق ومريح.

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إطلالات أنيقة من دينا زهران بالتنورة

دينا زهران بتنسيق انيق وبسيط للحوامل



تلجأ الكثيرات من مدونات الموضة الحوامل للتنانير المختلفة، ومنهم دينا زهران، التي اختارت بلوزة صوفية بيضاء مع تنورة مستقيمة مصممة بطبعات النمر البني، وأكملت مظهرها بحقيبة ذهبية وإكسسوارات حيادية لخيار ناعم وكلاسيكي.

اطلاله صيفية للحوامل من دينا زهران

وفي مظهر صيفي تألقت بقميص أبيض مربوط مع تنورة صفراء واسعة، وأكملت مظهرها بحقيبة سوداء صغيرة مع إكسسوارات سوداء وذهبية.

ولإطلالة مناسبة للحفلات نسقت بلوزة سوداء مع تنورة فضية يكسوها الترتر مع أقراط ضخمة ومميزة.

