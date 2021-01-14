أجمل موديلات معاطف بيضاء موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 يناير 2021 09:45 مساءً - تألقت عارضات أهم دور الازياء بمعاطف باللون الأبيض والتي تُعتبر من القطع الأكثر رواجًا في شتاء 2021 .

وتميزّ ت المعاطف بالقصات العصرية التي سيطرت عليها روح الإبتكار.

اطلعي على أحدث الموديلات واتبعي نصائحنا لتنسيقها بكل أناقة.



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معاطف بيضاء بأزرار على الجانبين

GIAMBATTISTA VALLI



استحوذت المعاطف البيضاء المصممة بأزرار على الجانبين على إهتمام المصممين، أطلت عارضة جيامباتيستا فالي Giambattista Valli بمعطف عريض الياقات مزدان بالريش النافر تميز بطوله المتوسط وقصته الراقية التي تناسب لوكات النهار والمساء.





تميز معطف ماركة لانفان Lanvin بالقصة المحددة للجسم والأزرار الذهبية المصفوفة على الجهتين والريش الذي يغطي الياقة، تصميم سيتوج اطلالتك المسائية بالفخامة.





المعطف الأبيض عريض الأكتاف آخر موضة

MAISON RABIH KAYROUZ



سادت هذا الشتاء موضة المعاطف البيضاء المصممة بقصات واسعة وأكتاف عريضة وبارزة، أحببنا المعطف الواسع بقصة الـ Wrap والياقة الدائرية الذي تألقت به عارضة ماركة إيزابيل Isabel Marant، كما أعجبنا المعطف ذي الطابع الرجالي الذي ظهرت به عارضة ميزون ربيع كيروز Maison Rabih Kayrouz.



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معاطف بيضاء ماكسي ماركات عالمية

STELLA McCARTNEY



شكلت المعاطف البيضاء الماكسي جانب كبير من مجموعات شتاء 2021، سيعجبك ستايل المعطف الفستان ذي الأكمام المنفوخة من توقيع جي دبليو أندرسون JW Anderson، أما المعطف الضخم ذي الياقة العالية من توقيع ستيلا مكارتني Stella McCartney سيؤمن لكِ الدفء في الطقس البارد.



معاطف بيضاء ميدي موضة 2021

JIL SANDER



تبني صيحة المعاطف الميدي الذي ينتهي طولها عند منتصف الساق كما في الموديلات التي رصدناها لدى هيرميس Hermès و Self-Portrait وجيل ساندر Jil Sander.









نصائح تنسيق المعطف الأبيض لشتاء 2021



1- سطع نجم الألوان الصارخة والقوية هذا الموسم لذلك لا تترددي في تنسيق المعطف الأبيض مع فستان أحمر أو إطلالة باللون الأزرق الملكي.

2- لا يشترط تنسيق المعطف الأبيض مع حقيبة من اللون عينه، تجرئي واحملي حقيبة باللون الأصفر أو الأخضر لإطلالة زاهية في أيام الشتاء الباردة.

3- لإطلالة ناعمة جربي تنسيق الأزياء الترابية مع المعطف الأبيض.

4- نسقي المعطف الأبيض مع بنطال من نفس اللون وكنزه باللون الجملي وتممي اللوك بحذاء مدبب نيود.

5- في حال نسقتي المعطف الأبيض مع فستان أسود يُفضل إكمال الطلة باكسسوارات حمراء أو برغندية.