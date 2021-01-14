إطلالات شتوية للمحجبات من مي محمد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 يناير 2021 09:45 مساءً - مي محمد، يوتيوبر وفاشون بلوجر وإعلامية مصرية، تعتمد الكثير من التنسيقات المواكبة للموضة والمنسقة بعناية لإطلالاتها التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها إنستجرام؛ حيث يتابعها فيه أكثر من ٧٣٠ ألف شخص، ولفصل الشتاء الحالي نلهمكن عدة تنسيقات منها لـإطلالة مميزة للمحجبات.



تنسيق التنورة في الشتاء من مي محمد

تنسيق حيادي بالتنورة للشتاء



تعتمد الفتيات المحجبات على التنورة في كل الفصول، حيث توفر الكثير من الحشمة والأناقة إلى جانب سهولة تنسيقها، لذا تأنقت مي محمد بتنورة من الجلد الأسود مع بلوزة بنية مطبعة بطبعات النمر، وأكملت مظهرها ببوت أسود وقبعة حمراء لخيار كلاسيكي ناعم، ونسقت في إطلالة مشابهة تنورة بليسيه سوداء مع معطف بيج قصير مطبع بأزرار ضخمة في المنتصف، وأكملت مظهرها بحذاء أسود وحقيبة بيج مع حجاب أسود لخيار بسيط وعملي، كما اختارت تنورة بيضاء بقصة مستقيمة مع "هودي" فوشيا، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الأبيض لمظهر شبابي.

تابعي المزيد:تنسيقات شتوية للمحجبات من هدير عاطف



مي محمد بتنسيقات كاجوال مع الأوشحة في الشتاء

اطلاله عملية مع الوشاح للشتاء



لجأت مي محمد في هذا الشتاء لتنسيق مظهرها الكاجوال مع الأوشحة المتنوعة، لذا ظهرت ببنطال واسع أسود مع بلوزة بيضاء ومعطف طويل باللون البيج، وأكملت مظهرها بوشاح بكاروهات اللون البيج مع بوت قصير باللون الأبيض، وفي إطلالة عملية مشابهة ارتدَتْ معطفًا باللون البيج مع وشاح رمادي وأكملت ملحقات الإطلالة باللونين الأسود والأحمر للمسة كلاسيكية، وأطلت في الخيار الثالث ببنطال وبلوزة باللون الأبيض مع وشاح بيج ومعطف برتقالي طويل، وأكملت مظهرها بحذاء وحجاب باللون الأبيض لزي عملي ناعم، وفي خيار كاجوال ناعم تألقت ببنطال أبيض مع معطف باللون البيج ووشاح بكاروهات اللون البيج كذلك، وأكملت مظهرها باللون الأبيض للمسة بسيطة.

تابعي المزيد: تنسيقات عملية وأنيقة للمحجبات من بسمة آل عيسى



إطلالات الفساتين الشتوية من مي محمد

اطلالة مريحة ويومية بالفستان الشتوي من مي محمد



تفضِّل الكثيرات من الشابات اختيار الفساتين الشتوية في مظهرهن اليومي أو في الخروجات البسيطة، لذا تزينت مي محمد بفستان رمادي مزين بقماش الدانتيل الأبيض في أحد الأطراف مع حزام ناعم للخصر، وأكملت مظهرها بملحقات حيادية الألوان، وفي إطلالة أخرى تجملت بفستان باللون البيج بقماش بليسيه مع وشاح فضفاض من ذات القماش، وأكملت إطلالتها بحجاب باللون البيج وبوت أبيض لزي ناعم ومريح.

