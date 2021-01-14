تنسيق العباية المفتوحة بأسلوب ناعم من فاطمة حسام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 يناير 2021 09:45 مساءً - تتيح العبايات المفتوحة للفتيات المحجبات مجالًا لاهتمامهن أكثر بتفاصيل ظهورهن بأناقة مميزة، وذلك بارتداء قطع مختلفة تحت العباية؛ لكي تعبِّر عن ذوقهن أكثر. ولأن مدونة الموضة الإمارتية فاطمة حسام اعتمدت هذه الصيحة بتنسيقات يومية ناعمة ومريحة، فقد رصدنا لكُنّ أبرز تنسيقاتها؛ لتستوحين منها بعض الأفكار.



تنسيقات الفساتين الملونة بنفس لون العباية

تنسيقات الفساتين الملونة بنفس لون العباية



اعتمدت فاطمة حسام عدة تنسيقات أنيقة بالعبايات والفساتين ذات اللون الواحد لتَظهر بإطلالة أحادية بسيطة وأنيقة، ومن أبرز خياراتها تأنقت بعباية بدرجة الأزرق النيلي مع فستان بدرجة الأزرق المُطْفَأ، وأكملت مظهرها بطقم من مجوهرات فضية مميزة، واعتمدت في هذه الإطلالة صيحة تعدُّد الأساور بأسلوب ناعم وأنيق، بينما لجأت للون الأسود في حذائها والنظارة لخيار مميز، وفي إطلالة عصرية ارتدَتْ عباية صفراء مخطَّطة عرضيًّا بالفضي مع فستان أصفر ناعم، وأكملت مظهرها بحجاب بني وحذاء برونزي مصمم ببروش فضي ضخم، وتزينت بأساور فضية متعددة في يد واحدة لخيار شبابي مرح.

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إطلالة شتوية بالعباية السوداء

إطلالة شتوية بالعباية السوداء



في إطلالة عصرية أنيقة ومميزة، أطلت فاطمة حسام بفستان وحجاب باللون الأسود الناعم مع عباية سوداء مزينة بطبعات كحلية وشراشيب، وأكملت مظهرها بحذاء ذي كعب أسود مزين بفصوص ملونة صغيرة، إلى جانب حقيبة سوداء من الجلد متوسط الحجم ونظارات سوداء عصرية بتصميم مستطيل.



عبايات صباحية أنيقة من فاطمة حسام

عبايات صباحية أنيقة من فاطمة حسام



لمظهر صباحي أنيق وناعم بالعباية المفتوحة، ظهرت فاطمة حسام بعباية بيضاء فضفاضة بقَصَّة منسدلة مع فستان أبيض مزين بحزام محدِّد للخصر باللون البيج، واعتمدت حجابًا باللون البيج كذلك وحقيبة صغيرة زيتية مع حذاء بكعب زيتي مزين بفص ضخم فضي لمظهر مميز، واختارت عباية زهرية مصممة بقَصَّة البليزر العملي ومزينة بفصوص صغيرة فضية مع فستان أبيض، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء ناعمين باللون الزهري، وفي إطلالة عملية نسقت عباية بنية مزينة بالأبيض في أطراف الأكمام مع قميص وبنطال باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي باللون البيج وحجاب بذات اللون، وأكملت مظهرها بإكسسوارات فضية مع حقيبة سوداء من علامة شانيل ونظارات عصرية.

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عبايات اللون الرمادي من فاطمة حسام

عبايات اللون الرمادي من فاطمة حسام



إن كنتِ من مُحِبَّات الألوان الحيادية في العبايات فلا تتردي في اعتماد العبايات الرمادية في مظهرك المختلف للصباح أو المساء، ولتنسيقٍ يومي ناعم تزينت فاطمة حسام بعباية رمادية بتصميم البشت مع فستان أبيض، واعتمدت صيحة الأساور المتعددة باللون الفضي مع حقيبة صغيرة وحذاء بكعب، وفي إطلالة أخرى تألقت بعباية رمادية مصممة بقماش شفاف في أطراف الأكمام مع فستان أبيض وحذاء باللون البيج، وأكملت مظهرها بخاتم فضي مميز.

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