«نهلة» في محكمة الأسرة تطلب الخلع: «ضيع دبلتنا بعد 6 شهور جواز»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتعدد أسباب قضايا الخلع داخل محاكم الأسرة ويمكن أن ينتهى الزواج لأسباب بسيطة غير منطقية حتى تمتلىء المحاكم بقضايا غريبة بعض منها يأتي نتيجة الخلافات المتكررة.

وفي محكمة الأسرة بمنطقة «كيت كات»، وقفت «نهلة.ك» تتذكر الأزمة التي مرت بها مع زوجها والتي انتهت بطلب الخلع بعد ضياع «دبلة» الزواج بمرور أشهر على زواجهما.

ووقفت تشتكى زوجها قائلة: «ضيع دبلته بعد 6 شهور جواز مستحيل أعيش معاه لأنه محافظش على أهم حاجة بينا خاتم جوازنا ومكنش بيلبسه كأنه عايز يخلص مني».

نهلة: الحب اللي كان موجود اختفي بعد 6 شهور جواز

ولم تتحمل الزوجة صاحبة الـ 27 عامًا، الاستمرار مع زوجها وزادت الخلافات بينهما: «قبل الجواز كان حاجة وبعده بقى حاجة تانية خالص اتغير معايا والاهتمام قل والحب اللي كان موجود بدأ يختفي مع الوقت».

خلافات مستمرة بينهما بسبب قلة إهتمام الزوج جعلت الحياة بينهما مستحيلة بحسب وصف الزوجة: «الحب مبقاش موجود ضيع كل حاجة بعد وقت بسيط من جوازنا والحياة بقت مملة مفيهاش اي حاجة تخليني أكمل».

محاولات مستمرة حتى تقنع زوجها بضرورة الانفصال ومع محاولاتها المستمرة ومع رفض الزوج قررت اللجوء للخلع بعد أشهر قليلة من زواجهما: «لما رفض يطلقني فكرت أحاول أرجع عن قراري ولكن ضياع دبلة الجواز رجعني أصمم تاني على الطلاق ولما رفض لجأت للخلع علشان اخلص من حياة بقت ممله ومفيهاش اي مشاعر ولا حب، رغم اننا اتجوزنا عن حب».