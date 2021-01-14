«قومي المرأة» يهنئ الفائزات بانتخابات اللجان النوعية بـ«النواب»: نفخر بكن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، التهاني إلى عضوات مجلس النواب، اللاتى فزن في انتخابات تشكيل اللجان النوعية بالمجلس، بمناصب رئاسة ووكالة وأمانة سر اللجان.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بنجاح السيدات، عضوات مجلس النواب، في حصد عدد من المناصب الهامة، ضمن تشكيلات اللجان النوعية تحت قبة البرلمان.

كما أكدت على أهمية أن تكون المرأة ممثلة في هذه اللجان لإثبات وجودها ورأيها في جميع القرارات التي يتم مناقشتها داخل اللجان أو في الجلسة العامة، مشيدة بنجاح سيدتين في الوصول لرئاسة لجنتين نوعيتين في مجالات هامة، هي السياحة والطيران المدني والثقافة والإعلام، مؤكدة أن تجربة المرأة تحت قبة البرلمان الحالي محط أنظار الجميع للتأكيد على نجاح وتميز المرأة المصرية النائبة بعد تجربتها الناجحة خلال برلمان 2015 ، متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق.

يذكر أن النائبة نورا علي عبد السميع، فازت برئاسة لجنه السياحة والطيران المدني، والنائبة درية عبد الحق شرف الدين، برئاسة لجنة الثقافة والأعلام.

وفى منصب وكيل أول للجان، فازت النائبة سحر محمد بهاء الدين برئاسة اللجنة الخارجية، وفازت برئاسة لجنة الطاقة النائبة رشا عبد الفتاح رمضان، ولجنة القوى العامله فازت بها النائبة سولاف درويش، ولجنة التعليم فازت بها النائبة ماجدة السيد محمد بكري، وأخيرا لجنة التضامن فازت بها النائبة رضوى إسماعيل علي جعفر.

فيما فازت النائبة مني عبد العاطي أحمد محمد عبد الكريم، بمنصب وكيل ثاني لجنة التعليم، والنائبة هالة أبو السعد، فازت بمنصب وكيل ثاني لجنة المشروعات.

فيما وصلت 6 سيدات إلى منصب أمين سر لجان، حيث فازت النائبة أميرة صابر السيد، بأمانة سر اللجنة الخارجية، وفازت النائبة رشا سعيد صبحي أبو شقرة، بأمانة سر اللجنة الأفريقية، ولجنة المشروعات فازت بها النائبة مارسيل سمير صدقي، وفازت بأمانة سر لجنة السياحه النائبة أماني إيميل جرس الشعولي، كما فازت بأمانة سر لجنة التعليم النائبة ياسمين أحمد حسن أبو طالب، وأخيرا أمانة سر لجنة التضامن كانت من نصيب النائبة هند حازم طه حبيب.