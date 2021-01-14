مأذون عقد قران «كهربا» يكشف الكواليس بعد مرور 5 سنوات: كنت محرج من العروس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من مرور ما يقرب من 5 سنوات على زواج لاعب النادي الأهلي، محمود عبد المنعم «كهربا»، والإعلامية سارة خليفة، وهي الزيجة التي انتهت بمحاكم الأسرة، بعد أشهر قليلة من الزواج، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لازالوا ينبشون في الماضي، ويبحثون حول أخبار اللاعب وخاصة حياته الشخصية.

وكانت صورة من عقد قران اللاعب والإعلامية، داخل منزل العروس، أظهرت «كهربا» بملامح أصغر مما هو عليه الآن، بإطلالة كاجوال، رفقة زوجته حينها، سارة خليفة، وهما بجانب المأذون الشرعي، ويظهران حبر عقد القران على أصابعهم.

والصورة السابقة، تم تداولها مرارا على «فيسبوك»، حاملة العديد من التعليقات ما بين ملابس العروس تارة، وتارة أخرى إثبات زيجة اللاعب التي أنكهرها، إلا أنه خلال الساعات الماضية بدأت الصورة تُتداول مجددا، لكن هذه المرة كانت التعليقات من نصيب المأذون، الذي عقد القران.

وبنظرة خجل ظهر المأذون الشرعي خلال الصورة المتداولة، عقب إتمام مراسم عقد القران، ما جذب أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحالته، لاسيما مع ملابس الإعلامية.

المأذون يكشف كواليس عقد القران

من جانبه، كشف الشيخ محمد درويش، المأذون الشرعي، الذي عقد قران الثنائي، كواليس عقد القران قائلًا: «كان كتب كتاب عادي جدًا، مفيش فيه أي مظاهر مختلفة عن الباقيين، الناس محترمة، وكتبنا الكتاب وبدأو يتصوروا والدنيا كانت تمام».

واستنكر «درويش» خلال حديثه لـ«هُن» سبب تداول الصورة من جديد، قائلا «الصورة دي قديمة، مش عارف ليه بتتنشر كل شوية، ماهو كتب كتاب زي أي كتب كتاب».

وعن نظرته في الصورة التي أظهرت خجله، رد قائلًا: «فعلا كنت كده.. اتحرجت لما العروس جت قعدت جنبنا».

المأذون ينفي رواية كهربا بعدم زواجه من قبل

الجدير بالذكر إن حديث المأذون الشرعي، والصور هي إثبات زيجة اللاعب، الذي قرر نفيها مؤخرًا، خلال لقائه الأخير مع الإعلامي سيف زاهر، حيث أكد اللاعب أنه لم ولن يتزوج من قبل، وأن كل ما يقال شائعات.

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من هي سارة خليفة؟

والإعلامية سارة خليفة، عملت في مجال الإعلام، حيث قدمت برنامج «شباب ستار» في عام 2012، الذي قدم المواهب والمواضيع الشبابية، ثم انضمت لقناة المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.

وعلى صعيد الدراما، شاركت في مسلسل «ست كوم»، حمل اسم «التكية»، كما ظهرت متألقة خلال تقديم مهرجان القنوات الفضائية في عام 2018، وأجرت العديد من اللقاءات خلاله.

وتزوجت سارة من اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، في 15 يونيو 2016، لعدة أشهر قبل انفصالهما، حيث أقامت دعوى أمام محكمة اﻷسرة تحمل رقم 1403 لسنة 2016 تطالب فيها بإلزام كهربا، بمصروفات نفقتها.

وقالت خلال جلسة دعوى نفقة الزوجية، إنها لم تطلب الطلاق من لاعب الزمالك السابق، وأن الأخير طلقها غيابيا، وذلك أمام محكمة الأسرة بزنانيري في روض الفرج، عام 2017.

وأكدت الإعلامية، لـ«هن» من قبل، أنها سعيدة بانتقال طليقها للنادي الأهلي، قائلة: «فِرحتله والله».