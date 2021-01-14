«هيتجوزوا قريب».. 7 إطلالات لخطيبة زوج روبي السابق

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في مفاجأة لجمهورها ومتابعيها، أعلنت الفنانة الشابة نانسي صلاح، نجمة البرنامج الساخر «SNL بالعربي»، ارتباطها وخطبتها على المخرج سامح عبدالعزيز، طليق الفنانة روبي، ووالد ابنتها الوحية «طيبة» خلال تصريحاتها لـ«الوطن»، مؤكدة أنه من المقرر أن يحتفلوا بزفافهما خلال الفترة المقبلة.

وتعد نانسي واحدة من أشهر فريق عمل البرنامج السابق، التي لمعت في العديد من الأدوار البعيدة عنه، أمثال الجزء الثاني من مسلسل أبو العروسة، ومسلسل إلا أنا، فضلًا عن ظهورها في إحدى حكايات الموسم الأخير من مسلسل نصيبي وقسمتك.

وتشارك نانسي صلاح، عادًة متابعيها العديد من الصور، واللقطات، التي ترصد أدق لحظات يومها، خاصة الصور البعيدة عن مجال العمل، خلال تواجدها على البحر، حيث تظهر في عديد من اللقطات الجريئة.

صور تعرف بها على خطيبة زوج روبي السابق

من هي نانسي صلاح؟

- بدأت شهرتها خلال تواجدها بفريق عمل snl بالعربي.

- عُرفت بشعرها الكيرلي القصير، الذي اشتهرت به في كل أدوارها.

- شاركت في الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، حيث قامت بدور «ماري».

- أُصيبت خلال أحداث بيروت بجروح في يدها، إثر الانفجار الضخم الذي شهدته بيروت مؤخرًا، خلال تصوير مشاهدها في مسلسل «أسود فاتح».

- وجدت والدتها بالصدفة بعد 20 عاما

وكانت أكدت الفنانة الشابة من قبل أنها دخلت في مجال الإعلانات والتمثيل لكي تبحث عن والدتها، التي انفصلت عن والدها وهي في سن صغيرة، وذلك خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: «عرفت أوصلها بعد 27 سنة، ومكنتش عارفة شكلها».

وعلى جانب أخر في عام 2017، كانت انفصلت الفنانة روبي عن زوجها المخرج سامح عبد العزيز بعد زواج استمر لفترة قصيرة، كُلل بميلاد طفلتهما «طيبة».