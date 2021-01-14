احذر.. 9 أخطاء تفعلها دون وعي عند شحن بطارية هاتفك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

هل فكرت يوما أن الطريقة التي تشحن بها هاتفك يمكن أن تكون ضرورية ليس فقط لفواتير الكهرباء وسلامتك، ولكن أيضًا لعمر البطارية حيث تعتمد بطاريات الهاتف المستخدمة اليوم على عدد دقيق من دورات الشحن، ولجعلها تدوم لفترة أطول ينصح بعدم شحنها بنسبة 100٪ أو استنزافها بنسبة 0٪.

لذا نستعرض لكم في التقرير التالي، مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها عن شحن هاتفك لتجنب أي مخاطر، وفقا لموقع "Bright Side" الأمريكي.

- ترك الشاحن دائما في المفتاح الكهربائي

يستهلك الشاحن الطاقة باستمرار عندما يكون في المفتاح الكهربائي، حتى لو كان الهاتف غير متصلا، وهذا ليس جيدًا لأنه يزيد من قيمة لفواتير الكهرباء الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك، يصدر المحول حرارة يمكن أن تتراكم ببطء وتتسبب في نشوب حريق في المكان، أو إذا كان الهواء في الغرفة رطبًا بدرجة كافية، فقد يتسبب في حدوث حريق في المحول؛ لذا يفضل إذا كنت لا تستخدمه، بفصله من المفتاح الكهربائي.

- الشحن الكامل للبطارية حتى 100٪

إذا كنت تقوم بشحن بطارية هاتفك إلى نسبة 100% كل مرة، فسيؤدي هذا إلى قصر عمر البطارية، وذلك لأن كل بطارية تحتوي على عدد دقيق من دورات الشحن، تنتهي بشكل أسرع كلما شحنت إلى حدها الأقصى.

وينصح بإعادة شحن البطارية بالكامل مرة واحدة في الشهر، مع الاحتفاظ بها ما بين 20%و80% في جميع الأوقات الأخرى.

- ترك البطارية تفقد كامل طاقتها قبل شحنها مرة أخرى

ليس من الجيد ترك طاقة البطارية تنتهي وتصل 0٪ أيضاً، حيث كلما تعمل أحدث بطاريات الليثيوم وفق دورات شحن محدودة، وإذا تركت البطارية تفقد طاقتها بالكامل، فسوف تدمر حياة هاتفك بالتدريج.

- وضع الهاتف في الشحن طوال الليل

إذا تركت هاتفك موصولاً بالمفتاح الكهربائي طوال الليل، فسوف يتم استهلاك الكهرباء وشحن البطارية أكثر من اللازم، كما سيؤدي ذلك أيضاً إلى التأثير على دورات شحن البطارية، وهناك سبب آخر لتجنب ترك الهاتف في الشحن طوال الليل وهي تفادي ارتفاع درجة حرارته.

- استخدام الهاتف أثناء الشحن

تعتبر من العادات الخاطئة حيث يجب ألا تستمر في استنزاف بطارية هاتفك أثناء محاولة شحنها، إذ يؤدي هذا إلى إرهاق البطارية التي تحاول القيام بأمرين في وقت واحد، وإذا اتصل بك شخص ما، فيمكنك فصل الهاتف والشاحن من المفتاح الكهربائي، ثم إعادة شحنه بمجرد إنهاء المكالمة.

- شحن الهاتف حتى عندما تكون طاقة البطارية أعلى من 20٪

من الخطأ مواصلة شحن الهاتف باستمرار، لأن ذلك يساهم في تقصير عمر البطارية، لذا أفضل طريقة هي شحنها فقط عندما تكون هناك حاجة لهذا، أي عندما ينخفض مستوى طاقتها إلى أقل من 20٪ دون أن تسمح لها بأن تهوي إلى ما دون 5٪.

- استخدام شواحن عامة ورخيصة

يحتوي كل هاتف على شاحن متوافق لا ينبغي استبداله بشاحن آخر من علامة تجارية أخرى أو شاحن مخصص لهاتف آخر، وإذا كنت لا تستخدم الشاحن المناسب، فقد تكون الطاقة المنقولة إلى البطارية كثيرة جدًا أو قليلة جدًا، ما قد يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة أو بطء الشحن.

لذلك أفضل شاحن لهاتفك هو الذي استلمته به عند شرائه، إذا كسرته أو فقدته يمكنك دائمًا إعادة شرائه لكن تأكد أنه نفس الطراز.

- تحميل تطبيقات بطارية غير معروفة

يمكن أن تكون بعض التطبيقات المجانية مفيدة في تتبع أداء بطاريتك، ولكن يجب أن تكون على حذر بشأن التطبيقات التي تستخدمها، لأن تلك التي تطورها مصادر غير معروفة، ولم يتم تقييمها من قبل الشركات المصنعة للهواتف الذكية، غالباً ما تضع البطارية تحت الضغط، وتعمل على تنزيل الإعلانات على هاتفك، لذا ينصح قبل استخدام أي تطبيق، يجب عليك دائماً التحقق من المصدر لمعرفة ما إن كان موثوقاً به أم لا.

- شحن هاتفك من اللاب توب

يتم استخدام أجهزة اللاب توب في الكثير من الأحيان لشحن الهواتف، ولكنها تستغرق وقتاً أطول مما تتطلبه مفاتيح الكهرباء العادية، حيث لا تعمل على تنشيط خيار الشحن السريع للبطارية، ومن الأفضل إذا كنت تريد شحن هاتفك بشكل أسرع وبأفضل طريقة ممكنة، فعليك باستخدام مفتاح الحائط.