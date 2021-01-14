7 فوائد صحية مدهشة للطقس البارد.. لا يعرفها الكثيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

على الرغم من إصابة بعض الأشخاص ببعض الأمراض التي تُصاحب موسم الشتاء، مثل نزلات البرد والأنفلونزا، لكن هناك أيضا بعض الفوائد الصحية المدهشة للطقس البارد التي لا يعرفها الكثيرون، نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "businessinsider".

1- يعزز صحة الدماغ:

يمكن أن تساعدك درجات الحرارة الباردة على التفكير بشكل أكثر وضوحًا، إذ وجدت دراسة أجريت عام 2017 من جامعة ستانفورد أن الأشخاص يؤدون بعض المهام المعرفية، مثل اتخاذ القرارات والبقاء هادئين، مع مزيد من التحكم عند انخفاض درجة الحرارة، ويصبحون بشكل أساسي أقل اندفاعًا.

2- حرق السعرات الحرارية:

عندما يكون الجو باردًا، يعمل جسمك بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارتك الأساسية، وتستخدم أجسامنا قدرًا كبيرًا من الطاقة لإبقائنا دافئًا وترطيب الهواء الذي نتنفسه عندما نكون في الخارج في البرد.

وأظهرت دراسة أمريكية أجريت عام 2017 على 53 شخصًا أن المشاركين أحرقوا سعرات حرارية أكثر بنسبة 34 في المائة أثناء التنزه في الطقس البارد.

3- منع العدوى:

أظهرت الدراسات أنه يمكن تنشيط الجهاز المناعي من خلال درجات حرارة أكثر برودة، ما يعزز قدرتنا على درء العدوى.

4- يساعدك على محاربة الالتهابات:

أظهرت الدراسات أن جهاز المناعة البشري يمكن تنشيطه عند التعرض للبرد، وهذا يعزز قدرة الشخص على محاربة العدوى.

5- ستنام بشكل أفضل:

تنخفض درجة الحرارة الأساسية لجسمك بشكل طبيعي عندما تحاول النوم، وهذه العملية قد تستغرق ما يصل إلى ساعتين في حرارة الصيف، ولكنها أسرع بكثير في الشتاء، ما يساعدك على النوم بشكل أفضل.

6- يمكن أن يجدد شباب الجلد:

يمكن أن تكون درجات الحرارة الباردة المعتدلة مفيدة لصحة الجلد لأنها تقيد الأوعية الدموية بالجلد، وهذا يجعل الأوعية الدموية أقل عرضة للاحمرار والتورم نتيجة لانخفاض تدفق الدم، بالإضافة إلى ذلك، تميل إلى إنتاج كميات أقل من الزيت والدهون في الشتاء، لذلك قد يكون لديك عدد أقل من البثور.

7- يقوي الطقس البارد قلبك:

في الطقس البارد، يعمل القلب بجهد أكبر خلال فترات المجهود البدني لضخ الدم والحفاظ على درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى أن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق في الشتاء تجعل عضلات القلب أقوى.