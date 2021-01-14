إطلالات اليوم: رانيا يوسف ساحرة.. ومي عمر متألقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة، عبر صفحاتهن على "إنستجرام"

-مي عمر:

طلّت الفنانة مي عمر بتيشرت باللون الأبيض مزينا بطبعات باللون الأسود مع بنطلون باللون الأسود وبليزر باللون البينك، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

-سيرين عبد النور:

وتألقت الفنانة سيرين عبد النور، بفستان باللون التركواز مزود بأكمام، وتميز الفستان بأنه مفتوح عند منطقة الصدر ومنطقة الساق أيضا، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

-درة:

كما ارتدت الفنانة درة فستان قصير باللون الأسود، مزينا بالتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وذلك خلال صورة نشرتها بـ"إنستجرام".

-رانيا يوسف:

وارتدت الفنانة رانيا يوسف، جامبسوت باللون الأسود مصنوعا من الجلد، ومزودا بأكمام، وتمّيز بوجود حزام عند منطقة الخصر، ونسّقت مع إطلالتها قناعا باللون الأسود وحذاءً بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا ركزت فيه على رسمة عيونها، بينما اختارت ترك شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

-ياسمين صبري:

كما طلت الفنانة ياسمين صبري بفستان مزيج من اللوني الأبيض والأسود والأحمر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وركزت على رسمة عيونها، وارتدت إكسسوارت مكونة من حلق وخاتم وساعة يد، وأختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة.

-عبير صبري:

ظهرت الفنانة عبير صبري بفستان قصير باللوني الأبيض والبينك، مع جاكيت طويل باللون البيبي بلو، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الكافيه، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك خصلات شعرها على الجنب.