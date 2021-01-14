آثار جانبية تاريخية للتطعيمات.. خبراء يحسمون الجدل بشأن المخاوف من لقاحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من التوجس انتابت الكثيرين بشأن الحصول على لقاحات كورونا، والتخوف من آثارها الجانبية، فاسترجع البعض الآثار الجانبية التاريخية للقاحات ليشككوا في أمان اللقاحات الحالية ضد كورونا.

واستعرض موقع "onlymyhealth"، آراء الخبراء حول المخاوف المشتركة بشأن سلامة لقاح فيروس كورونا، في محاولة لإزالة الغموض حوله، وحسم الشائعات المثارة بشأن مخاطر التطعيم ضد فيروس كورونا، وكذلك الآثار الجانبية التاريخية للقاحات السابقة.

تحفيز المناعة وتوليد الأجسام المضادة

من جهتها أوضحت الدكتورة كريتي سابنيس- اختصاصية الأمراض المعدية، أن اللقاحات تتم باتباع جميع البروتوكولات المطلوبة، مؤكدة أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومهمة للغاية في هذه المرحلة، حيث فقدنا بالفعل عامًا واحدًا بسبب هذا الفيروس الذي أثر على الجميع مالياً ونفسياً.

وأوضحت أن اللقاح من شأنه أن يحفز الاستجابة المناعية لتوليد الأجسام المضادة لتقوية المناعة ومنع الفيروس من التأثير على أنظمة أجهزة الجسم، مشيرة إلى أن كل من اللقاحين، Covishield و Covaxin حصلا على موافقة من DCGI فيما يتعلق بالفعالية

هل اللقاح آمن للأطفال والنساء الحوامل؟

وفقًا للأطباء، لن يؤثر لقاح كورونا على الحمل أو الولادة أو الخصوبة، لكن من الأفضل استشارة الطبيب قبل الحصول على أي لقاح لأنه في بعض الأحيان قد يكون عرضة لبعض الأدوية.

هل اللقاح فعال للمرضى بدون أعراض؟

بدد الخبراء الأسطورة القائلة بأن اللقاحات لا تعمل على الأشخاص المصابون ولكن لا تظهر عليهم أعراض، مؤكدين أنه يوفر مناعة ضد فيروس كورونا لما يقرب من أربعة أشهر بعد الإصابة بالعدوى.

الآثار الجانبية التاريخية غير المتوقعة للقاحات

بالإشارة إلى أرشيفات منظمة الصحة العالمية حول التطعيم وآثاره الجانبية، كانت هناك عدة حوادث تعود إلى التسعينيات، فالتطعيم ليس آمنًا دائمًا ولكن هناك مخاطر طفيفة قد لا تضر بمجموعة كاملة من المتلقين ولكنها قد تضر في بعض الأحيان.

التطعيم ضد الحصبة عام 1960

إذا ألقيت نظرة على حالات الحصبة، وهي مرض شائع في مرحلة الطفولة الآن وفي السابق، يمكننا أن نرى فرقًا كبيرًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الحالات الحالية هي جزء صغير مما كانت عليه الأرقام منذ عدة عقود، ومع ذلك، لا تزال بعض البلدان النامية والمتخلفة تكافح مع هذا المرض، وبالحديث عن الآثار الجانبية، تم تقديم هذا اللقاح في أوائل التسعينيات.

واستنتج الباحثون من بيانات منظمة الصحة العالمية والتي تتحدث عن حادثة وقعت في عام 1960 في الولايات المتحدة، تلقي عدد كبير من الأطفال تطعيمًا معطلاً ضد الحصبة وما زال الآلاف منهم يتعرضون للفيروس ويصابون بالحصبة، كما عانوا من ارتفاع في درجة الحرارة وألم حاد في البطن، حتى أن بعض الأطفال اضطروا إلى دخول المستشفى بسبب التهاب الرئة، وبعد هذا الحادث تم سحب هذا اللقاح على الفور، لتحسينه وتطعيمه بعد أن ثبت أنه آمن وفعال.

التأثيرات الضارة للقاح الفيروس التنفسي المخلوي (RSV)

كان هذا أكثر حادث تطعيم كارثي في التاريخ، تم تطوير لقاح في الستينيات للوقاية من RSV ولكن الأطفال الذين تم تطعيمهم لاحقًا أصيبوا بنوع متقدم من RSV! كانت الحمى الشديدة والصفير والالتهاب القصبي هي الآثار الجانبية التي يعاني منها الأطفال.

احتاج معظمهم إلى المستشفى وتوفي طفلان، ثم وجد أن هذا الفيروس يقاوم اللقاح، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية، لم يحاول الباحثون والمصنعون صنع لقاح لفيروس RSV مرة أخرى للاستخدام العام بعد هذا الحادث.

وفي الوقت الحاضر، يتم حقن الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي بحقن الأجسام المضادة لتعزيز المناعة لمكافحة العدوى.

الآثار الجانبية لقاح حمى الضنك

تم تحديد حمى الضنك أيضًا على أنها حالة خطيرة في التسعينيات، وأنتجت شركة فرنسية لقاحًا لحمى الضنك يسمى "Dengvaxia" تم إعطاؤه لأطفال المدارس في عام 2017، وأوقفت الحكومة الحملة بعد الإبلاغ عن تقارير عن مضاعفات صحية خطيرة ووفاة، وقد أوضحت الشركة المصنعة لاحقًا أن هذا اللقاح محفوف بالمخاطر وزاد من فرص الإصابة بالمرض لدى الأشخاص الذين لم يصابوا بمثل هذه العدوى من قبل، ومع ذلك، بعد أن تم تحسينه، وافقت إدارة الأغذية والعقاقير على هذا اللقاح للاستخدام المقيد والناشئ.

على الرغم من هذه الحالات، يعتقد مركز السيطرة على الأمراض أن التطعيم قد منع أكثر من 23 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، واختفت الكثير من الأمراض مثل شلل الأطفال والجدري وما إلى ذلك من الدول المتقدمة.

اللقاحات الموصى بها بانتظام وآثارها الجانبية

إن الآثار المذكورة أعلاه هي آثار سلبية تاريخية ولكن هناك بعض الآثار الجانبية العامة لبعض اللقاحات الشائعة لأمراض مختلفة، والتي كانت كما يلي:

مخاطر لقاح التيتانوس

الآثار الجانبية الشائعة بعد تلقي هذا اللقاح هي:

حمى

التعب

التقيؤ

فقدان الشهية

تورم في المنطقة التي تم فيها إدخال المحقنة

تشمل الآثار الجانبية الأقل شيوعًا ارتفاع درجة الحرارة، والبكاء المستمر لعدة ساعات، والنوبات، وتورم الذراع أو الساق، وفي حالات نادرة جدًا، تحدث غيبوبة وتلف في الدماغ ونوبات طويلة الأمد ونقص في الوعي.

مخاطر لقاح الأنفلونزا المعطل

احمرار

وجع

حمى وصداع

آلام العضلات

انتفاخ في منطقة التطعيم

أحد الآثار الجانبية الشديدة والنادرة للحصول على هذا اللقاح هو متلازمة جيلان باريه.

مخاطر لقاح داء الكلب

يتم إعطاء هذا اللقاح لقتل فيروس داء الكلب الذي يحدث بعد عضة كلب، ومن المهم الحصول على التطعيم ضد هذا بعد أن يلدغه كلب أو خفاش، والآثار الجانبية الشائعة لهذا اللقاح لدى بعض الأشخاص هي:

صداع الراس

غثيان

وجع عضلي

وجع بطن

دوخة

انتفاخ واحمرار وحكة في مكان الحقنة

المشكلات الأخرى التي يواجهها الأشخاص بعد الحصول على جرعات معززة هي اضطراب الجهاز العصبي وآلام المفاصل .

آثار جانبية للقاح المكورات الرئوية

هذا لقاح شائع يُعطى عمومًا للرضع والأطفال للحماية من بكتيريا Streptococcus pneumoniae. يمكن أن يسبب بعض المشاكل مثل:

حمى

فقدان الشهية

التهيج

التعب

قشعريرة

تورم وألم في المنطقة التي أُعطيت فيها الحقنة

مخاطر لقاح الحمى الصفراء

تحدث مضاعفات خفيفة جدًا مثل الحمى والاحمرار والتورم وآلام العضلات والصداع وما إلى ذلك بعد أخذ اللقاح، ونادرا ما تحدث مضاعفات خطيرة مثل الاضطرابات العصبية والتهاب النخالة أو التهاب الدماغ ومتلازمة غيلان باريه (GBS)، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا عرضة للمعاناة من الآثار الجانبية للقاح الحمى الصفراء.