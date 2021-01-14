معاناة الأمهات مع المذاكرة «أونلاين»: الطلاب في السرير ومش عايزين يراجعوا

القاهرة - سمر حسين - ماما

معاناة تعيش فيها الأمهات مع بداية عودة المذاكرة «أونلاين»، والاعتماد بشكل كلي على المناهج إلكترونيا، حيث تبدأ الشكاوى من رفض الطلبة المذاكرة والتركيز وخاصة طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية.

وقالت لبنى خالد، ولي أمر طالب بالمرحلة الابتدائية، إنَّها تواجه مشكلة مذاكرة نجلها ما يضطرها لاستخدام أسلوب الإجبار لإقناعه بضرورة التحصيل الدراسي والمراجعة، «كل ما أقوله ذاكر يقولي لسه بدري مفيش امتحانات ومش عايز يذاكر الدروس أونلاين»، حسب حديثها لـ«هُن».

عبير أحمد: الطلبة بتذاكر من غرفة النوم

فيما قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة أن عدد كبير من الطلاب خاصة طلاب رياض الأطفال يتابعون حصص المدرسة «الأون لاين» من داخل غرف النوم، لافته أن ذلك ينعكس ويؤثر على تركيز الطفل والطالب خلال تلقي الشرح والمعلومة.

وطالبت «عبير»، بتجهيز مكان مستقل داخل المنزل يخصص لأبنائهم خلال حصص المدرسة أون لاين، وكذلك المذاكرة والمراجعة فيه.

فيما ناشدت «عبير»، أغلب الأمهات من أولياء الأمور أن يأخذوا الأمر بجدية والتزام وكأن أبنائهن داخل الفصل في المدرسة، مستطرده: «أنا عارفة وحاسة بمعاناتكم لأن زيكم، وعارفه إنكم بتتعبوا جدا لأنكم بتفضلوا قاعدين بنفسكم مع الأبناء وبتدونوا ليهم الشرح بأيديكم، ولكن نحاول نلتزم ونخصص مكان لهم في أي ركن داخل المنزل أو غرفة، خاصة أن إجازة نصف العام الدراسي لن نستمتع بها بشكل كامل نظرا لعقد الإمتحانات بعد انتهاء الإجازة، وبالتالي ستكون مراجعة ومذاكره وترفيه ورياضة».

وفي سياق متصل، ناشدت الأمهات بالتركيز على الأكل الصحي لتقوية المناعة لدي الأبناء في ظل الظروف التي تشهدها البلاد والعالم بسبب جائحة كورونا، وكذلك ممارسة الرياضة داخل المنزل أو في أقرب نادي بواقع يومين في الأسبوع على الأقل.