حقوقية تهاجم أغنية «اصطباحتك زي وشك»: صاحبها لازم يتحاسب قانونيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«اصطباحتك زي وشك»،.. اسم الأغنية الجديدة للمطرب الشاب محمد علاء، والتي تحمل في طياتها عبارات تنمر وسخرية ضد المرأة، حيث تدور الأغنية حول شاب يقلل من شأن حبيبته السابقة، ويصفها بأبشع الألفاظ.

«لازم ستحاسب قانونيا ويكون في عقاب رادع».. بتلك الكلمات علقت المحامية والناشطة النسوية مها أبو بكر، والتي أعربت عن إستيائها من كلمات الأغنية، مؤكدة على ضرورة توقيع عقوبة لكل الذين يهينون المرأة.

وأضافت «مها» خلال حديثها لـ«هن»، إن الفن والثقافة يؤثران بشدة على الصورة الذهنية للمرأة في المجتمع، «مينفعش يكون في إهانة للمرأة، لإن ده بيرجعنا لورا، ويعتبر من أكبر الأزمات اللي بنواجهها مع التيار المتأسلم اللي بيقولوا على نفسهم مسلمين وسلفيين».

وتتابع حديثها، بأن المرأة التي تهان في 2021 تمكنت من قيادة جيوش في الماضي والحاضر، وتوجت كرئيسة بلاد وملكة لدول.

وطالبت المحامية والناشطة النسوية بعمل خطة متكاملة لمواجهة العنف ضد المرأة، بالتنسيق مع رجال الدين ودور العبادة وكافة الجهات المعنية.

وجاءت كلمات أغنية «اصطباحتك زي وشك» التي أثارت حالة من الجدل كلمات: «مش هجاملك.. مش هغشك اصطباحتك زي وشك، مش هقولك أنتي سكر.. وأنتي بومه برأس غراب.. حاسس إني لما بغلط.. ربنا بعتك عقاب.. نحس يخربيت سماجتك.. فرز أول ف التناحة.. شايفة نفسك أحلى واحدة.. بس مش واخدة المساحة».

وتشمل كلمات الأغنية: «قولتى إنك من مدينتي وأنتى من فيصل مساحة.. شوفي نفسك في المراية.. هتعرفي أنا قصدي إيه.. أي بنت غيرانة منك هما هيغيروا بس ليه.. تقل دم مفيش كاريزما وجودها أزمة فى المكان.. كنت شارب ايه ساعتها لما اخترتك زمان».