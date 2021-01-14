هنا شيحة تثير الجدل مجددا بصورة مع محمود شاهين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها من خلال خاصية «استوري»، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جماعية تجمعها بأصدقائها، وظهرت من خلالها وهي تقترب من محمود شاهين، ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، وجاءت الصورة برعاية «حضن جماعي» عقب إثارة الجدل حول ارتباطهما، دون أن يصرح أحد الأطراف بالتأكيد أو النفي.

شائعات حول ارتباط هنا ومحمود

وكانت الشائعات طالت الثنائي خلال الفترات الماضية، بسبب ظهورهما سويًا في العديد من المناسبات، والحفلات، بل والأماكن المختلفة، وهم يتشاركان الرقص، أو العناق، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا حول ارتباطهم.

خاصة بعدما ظهرا وهم يستقبلان العام الجديد بالأحضان، في لقطة وثقها مقطع مصور.

تعليق خطيبة محمود شاهين السابقة

وكانت نورهان، خطيبة محمود شاهين السابقة علقت على أنباء ارتباطه بهنا شيحة، قائلة: «أنا مكنتش حابة أتكلم في الموضوع ده، بس بجد زاد عن حجمه، أرجو من الجميع احترام حياتي الشخصية ومشاعري وعدم التدخل فيها أبدًا.. الحياة قسمة ونصيب، وكل مسجاتكم والفيديوهات اللي بتتبعتلي دي ملهاش أي لازمة».

وأكملت «نورهان»: «كل شخص حر في حياته الشخصية وخطبتنا مفسوخة من فترة، وما زال أهل محمود هم جزء كبير من حياتي، لأني اعتبرهم عائلتي الثانية، أتمنى التوفيق للجميع».