معلومات عن زوجة صالح جمعة بعد إلغاء حكم الحبس ضده: اعتدي عليها بالضرب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التصالح بين صالح جمعة، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا حاليا، والنادي الأهلي سابقا، وزوجته، ساهم بشكل رئيسي في إلغاء محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة شهر، بتهمة ضرب زوجته.

من زوجة اللاعب صالح جمعة؟

- اسمها بسنت أحمد عبدالحميد.

- تعيش داخل بـ«كومباوند» شهير بجوار الجامعة الأمريكية.

- تزوجت اللاعب صالح جمعة في 7 مايو 2017.

- اعتقد العديد من جمهور صالح جمعة، أنها تزوجته سرًا، لتؤكد في العديد من البرامج التلفزيونية من خلال وثيقة الزواج، أن زواجهما تم بشكل رسمي.

- تحدثت في تصريحات إعلامية، عن تفاصيل زواجها، قائلة إنه تم عقد القران، في حفل مقتصر على الحضور العائلي فقط، نظرًا لارتباط صالح جمعة، حينها بمباريات مهمة مع فريق الأهلي محليًا وإفريقيًا.

- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو مثير لها، عقب 6 أشهر من زواجها من اللاعب، تسبب في توجيه اتهامات لها بابتزاز صالح جمعة.

- نفت زوجة صالح جمعة تلك الاتهامات، قائلة، في تصريحات إعلامية، إنها فقدت هاتفها الشخصي الذي يتضمن، تلك المواد المصورة، موجهة الاعتذار للجميع عن محتواه.

- أثارت الجدل بشأن عودتها إلى صالح جمعة، في ديسمبر 2017، بعد أن طلقها غيابيا على حد قولها، إلا أن اللاعب نفى ذلك بنشر قسيمة الطلاق عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتصالحا.

- استنكرت بسنت عبد الحميد، زوجة صالح جمعة، في أكثر من لقاء تلفزيوني التصريحات التي اتهمها فيها بابتزازه للحصول على أموال، مشددة على أن أخلاقها لا تسمح لها بمثل هذه الأمور.

يشار إلى أنه اللاعب تشاجر في وقت سابق مع زوجته، في منطقة القاهرة الجديدة، لينفعل عليها بالضرب، ما استدعى تحريرها محضرا ضده بالواقعة، حمل رقم 5045 لسنة 2018، ليتم إحالته إلى النيابة العامة التي أصدرت قرار بإحالة القضية إلى محكمة الجنح.