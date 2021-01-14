يدمر أنظمة الجسم.. 6 أعراض يعاني منها مرضى كورونا على المدى البعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حينما ضرب فيروس كورونا العالم تم تصنيفه على أنه "مرض تنفسي"، مما يعني أنه يؤثر فقط على الرئتين، لكن مع الأبحاث والدراسات التي أجريت عليه تم اكتشاف أنه قد يدمر جميع أنظمة الجسم، مما يؤثر على الدماغ والرئتين والجلد والقلب وغير ذلك.

وفي دراسة جديدة شملت 3762 مصاب، فإنهم لا يزالون يعانون من فيروس كورونا بعد ستة أشهر من الإصابة به، والتي حددت العلامات الأكثر شيوعًا لـ "كورونا طويل المدى"، بما في ذلك تلك المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تم ترتيبها من الأقل شيوعًا إلى الأكثر شيوعًا، وفقًا لموقع "eatthis".

الإغماء

أشارت الدراسة إلى أنه قد عانت من الإغماء أقلية من الذين خضعوا لها، فيُعتبر الشخص مصابًا بالإغماء إذا فقد الوعي، ثم يتعافى، وبالنسبة لمعظم الناس يحدث الإغماء مرة واحدة كل فترة، هذا إن حدث، ولا يعد علامة على مرض خطير، ولكن في حالات أخرى، يمكن أن يكون الإغماء علامة التحذير الأولى والوحيدة قبل نوبة الموت القلبي المفاجئ، كما يمكن أن يؤدي الإغماء أيضًا إلى إصابة خطيرة.

بطء القلب

"بطء القلب هو أبطأ من معدل ضربات القلب الطبيعي، فقلوب البالغين في حالة الراحة عادة ما تنبض بين 60 و 100 مرة في الدقيقة، كما يقول مايو كلينيك- المركز الطبي الأكاديمي الأمريكي: "إذا كنت تعاني من بطء القلب (brad-e-KAHR-dee-uh)، فإن قلبك ينبض أقل من 60 مرة في الدقيقة، يمكن أن يكون بطء القلب مشكلة خطيرة إذا لم يضخ القلب ما يكفي من الدم الغني بالأكسجين إلى الجسم."

أوردة منتفخة بشكل واضح

"بالإضافة إلى الأعراض الأكثر شيوعًا، وجد الأطباء أن فيروس كورونا يمكن أن يؤثر على نظام الأوعية الدموية، بما في ذلك الأوردة والقلب والدماغ والدم، في حين أن الخبراء ليسوا متأكدين تمامًا من جميع التفاصيل، فإنهم يفترضون لدى بعض الأشخاص أن قد يتسبب المرض في كل شيء من الجلطات الدموية إلى النوبات القلبية والتهاب القلب حيث يرتبط الفيروس بمستقبلات ACE2 في الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية "، وفقًا لتقرير مركز North Shore Vein.

وجد مجموعة من الباحثين أن جلطات الدم التي يمكن أن تضر بشدة بتدفق الدم في الرئتين والدماغ والقلب ومناطق أخرى مرتبطة بالأوعية الدموية التالفة، وينتج عن هذا الدمار رد فعل شفاء فريد تم العثور عليه في المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا بمعدل 30 مرة أكبر من المستويات العادية ".

ألم في صدرك

الألم في الصدر ليس من غير المألوف في مرض كوفيد الطويل، فيعد فيروس كورونا من أمراض الجهاز التنفسي، لذا فقد تكون مصابًا بمرض في الرئة - أو قد يكون لديك التهاب الغضروف الضلعي، وهو التهاب في الغضروف في الضلوع، أيضًا قد يكون هناك مشكلة في القلب. "

ويضر فيروس كورونا بأنظمة الأعضاء ويسبب مضاعفات في القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ظاهرة الانصمام الخثاري واعتلال عضلة القلب"، فيقول الدكتور أنتوني فوسي- كبير خبراء الأمراض المعدية ومدير المعهد الوطني للحساسية : "لقد ذكرت الأمراض القلبية، ولكن هناك أيضًا متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، هناك إصابة في الكلى، وإصابة عصبية، وحالة فرط تخثر الدم تتجلى في تجلط الدم الدقيق في الأوعية الصغيرة وظاهرة التخثر الحادة، والتي تظهر أحيانًا في الأفراد الشباب بشكل جيد."

عدم انتظام دقات القلب

"تسرع القلب هو المصطلح الطبي لمعدل ضربات القلب الذي يزيد عن 100 نبضة في الدقيقة" ، كما يقول مايو كلينك، والتي تسميها "اضطراب ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب)"، وفي بعض الحالات، قد لا يسبب تسرع القلب أي أعراض أو مضاعفات، ولكن إذا تُرك دون علاج يمكن أن يؤدي إلى تعطيل وظائف القلب الطبيعية ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة ، بما في ذلك (سكتة قلبية- سكتة دماغية- توقف القلب المفاجئ أو الموت).

خفقان القلب

أكثر علامات القلب والأوعية الدموية شيوعًا لدى مرضى كورونا على المدى الطويل هي خفقان القلب، قد يصاب الشخص بها إذا وقف بسرعة كبيرة أو المشي أو صعود السلالم، ويقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أنك الشخص قد يصاب بنبضات سريعة أو خفقان القلب (المعروف أيضًا باسم خفقان القلب)، ويحذر من مضاعفات أكثر خطورة على المدى الطويل، بما في ذلك "التهاب عضلة القلب".