أعراض كورونا لدى الأطفال والبالغين.. تعرف على الاختلافات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يمكن أن تختلف أعراض الإصابة بفيروس كورونا من شخص لآخر، كما يمكن أيضًا أن تختلف شدة الإصابة والمضاعفات من خفيفة إلى شديدة، وذلك يعتمد على مناعة الشخص المصاب بالفيروس، لكن عندما يتعلق الأمر باكتشاف كورونا عند الأطفال، يمكن أن تكون العلامات والأعراض إما متشابهة جدًا أو مختلفة تمامًا، ومع ذلك، يمكن أن يختلف نوع الأعراض التي يعاني منها الطفل أيضًا عن علامات كورونا التي يواجهها البالغون، وفقًا لموقع "timesofindia".

أعراض متشابهة بين الأطفال والبالغين

وتقول الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS)، إن الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا لدى الأطفال تشبه الأعراض التي يواجهها البالغون، وتشمل الأعراض سعال جديد أو مستمر وفقدان أو تغير في حاسة الشم والذوق، كما قد يعاني البعض من أعراض نزلات البرد مثل التهاب الحلق أو الاحتقان أو سيلان الأنف والقشعريرة.

أعراض محددة وهامة لكورونا عند الأطفال

في حين أن بعض الأعراض الرئيسية التي يعاني منها الأطفال والبالغون قد تكون متشابهة، إلا أن هناك بعض الأعراض التي قد تختلف في الإثنين، من حيث تأثيرها وطول العمر، فالتعب وفقدان الشهية والصداع كأعراض شائعة لكورونا عند الأطفال، بينما أفاد 35 في المائة من الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بفقدان الشهية، وأفاد 53 في المائة من الأطفال الذين ثبتت إصابتهم بالصداع، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية.

وأضاف المركز أنه تم الإعلان عن الصداع كأحد الأعراض الرسمية لفيروس كورونا عند الأطفال، وأشار التقرير نفسه إلى أن 55 في المائة من الأطفال يشعرون أيضًا بالتعب أو الإرهاق، يمكن أن يؤدي مرض كوفيد -19 عند الأطفال الصغار إلى البكاء ونوبات الغضب أيضًا.

04متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة (MIS-C): ما هي؟

إلى جانب جميع الأعراض الشائعة والكلاسيكية لفيروس كورونا، اقترحت التقارير الأخيرة زيادة في عدد حالات MIS-C لدى الأطفال المصابين بفيروس كورونا وفقًا للبحث، يمكن أن يتسبب الفيروس في حالة خطيرة تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (MIS-C).

يعاني الأطفال المصابون بحالة MIS-C من التهاب حاد في أعضاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك القلب والرئتين والأوعية الدموية والكلى والجهاز الهضمي والدماغ والجلد والعينين، وفي وقت سابق، لاحظت مجموعة من الباحثين في The New York Medics مجموعة من 35 طفلاً تم إدخالهم إلى مستشفيين، من بين 35 طفلاً، استوفى 25 منهم معايير المتلازمة (MIS-C)، وزعم الطبيب أن المتلازمة أثرت على ما لا يقل عن عضوين في أجسامهم ، دون "تشخيص بديل معقول".

أعراض يجب الانتباه لها

قد تظهر على الطفل المصاب بفيروس كورونا المستجد الذي طور متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة (MIS-C) أعراضًا مختلفة بخلاف العلامات الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا، وفيما يلي بعض الأعراض التي يجب الانتباه إليها.

- ارتفاع في درجة الحرارة لفترة طويلة من الزمن.

- وجع بطن

- إسهال أو غثيان

- طفح جلدي أو تغير لونه

- ضيق التنفس وصعوبة التنفس.