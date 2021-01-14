قواعد جمالية عليك نسيانها في 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 يناير 2021 04:34 مساءً - لقد ولت أيام كانت فيها المرأة تتبع قواعد جمالية لا تحيد عنها أو تكسرها إلا نادراً، بما فيها القواعد المتعلقة بالمكياج والعناية بالشعر والأظافر، خصوصاً بعد مرور عام شهد تحولات جذرية في مختلف المجالات، بما فيه عالم الموضة والجمال. إذ إن 2021، سيكون عام التحولات والتغييرات وكسر الروتين الجمالي الممل التي لطالما اتبعته. فما هي القواعد الجمالية التي عليك نسيانها في 2021؟ مقال يسلط الضوء.



الروج القوي للسهرات فقط

روج بنفسجي داكن من فيكتوريا بيكهام



لطالما كنت تخصصين أحمر الشفاه القوي والجريء، خصوصاً الأحمر بتدرجاته المختلفة، البرغندي، والبنفسجي الداكن... للسهرات والأمسيات فقط. إلا أنه في عام 2021، سيكون بإمكانك أن تبرزي شفتيك بالروج القوي في أي وقت تريدين حتى لو كنت في المنزل، فهو يبث فيك طاقة وحيوية في ظل ساعات العمل الطويلة من المنزل. جربي على سبيل المثال أحمر الشفاه البنفسجي الداكن من فيكتوريا بيكهام Bitten Lip Tint.

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رش العطر عند مغادرة المنزل فقط

عطر توم فور Lost Cherry Eau de Parfum



قبل انتشار فيروس كورونا، كان رش العطر عادة صباحية تقوم بها المرأة يومياً قبل الخروج من المنزل باتجاه عملها. إلا أنه مع التغير في نمط الحياة الذي فرضته هذه الجائحة واضطرار غالبية النساء للعمل من المنزل، عليك أن تنسي هذه القاعدة وتتمتعي برائحة عطرك يومياً حتى لو لم تخرجي من المنزل، لا سيما أن العطر يبث فيك شعوراً بالراحة والفرح ويجعلك تبدئين يومك بكل نشاط. جربي على سبيل المثال عطر توم فورد الراقي والفخم Lost Cherry Eau de Parfum.

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التخلص من ماسك الشعر سريعاً

ماسكات فعالة للشعر



لطالما كنت تضعين ماسك الشعر وتتخلصين منه سريعاً، بسبب ضيق الوقت. إلا أنه في ظل العمل من المنزل وساعات الفراغ التي أصبحت تمتلكينها، اكسري هذه القاعدة وطبقي ماسكات الشعر الفعالة التي تتطلب وقتاً أطول على شعرك، ودعي تلك الماسكات تمد شعرك بالتغذية الكاملة والترطيب العميق ليبقى حيوياً وصحياً بشكل دائم. جربي مثلاً قناع الأفوكادو والموز والعسل واتركيه لمدة ساعتين على شعرك.

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مناكير غليتر للمناسبات فقط

OPI All A’twitter in Glitter



غالباً ما كنا نرى النساء يستخدمن المناكير الغليتر خلال المناسبات أو السهرات أو الأعياد فقط. لكن في 2021، آن الأوان لكسر هذه القاعدة، وابتياع مجموعة من طلاء الأظافر البراق تطبقنيها على أظافرك طوال أيام السنة حتى لو كنت متواجدة في المنزل طوال الوقت، فهي تجعل أظافرك متلألئة وذات مظهر حيوي جذاب في كل الأوقات. جربي على سبيل المثال OPI All A’twitter in Glitter.

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