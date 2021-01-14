مكياج عيون 2021... هذه أبرز الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 يناير 2021 04:34 مساءً - خلال هذا العام، سيكون عالم المكياج أكثر إبداعاً من المعتاد، وخصوصاً في ما يتعلق بمكياج العيون، حيث ستكون العينان محور الاهتمام عند تطبيق المكياج في أي وقت من الأوقات، خصوصاً أن ارتداء الماسك سيكون جزءاً من يوميات المرأة في الجزء الأول من 2021 على الأقل. وبالتالي، استعدي لتجربة أكثر أساليب مكياج العيون قوة وتجدداً. وقد اخترنا لك في هذا المقال، أبرز اتجاهات مكياج عيون 2021، فهل تملكين الجرأة على تجربتها؟



الرموش الجريئة والأيلاينر المسحوب

الرموش الجريئة والأيلاينر المسحوب



الرموش الطويلة جداً والكثيفة غالباً ما تكون المفضلة لدى النساء، أياً كان أسلوب المكياج الذي سيعتمدنه. فهي تمنح العين جمالاً فائفاً وجاذبية من دون أي مجهود، وتجعل مكياج العيون مثالياً بغض النظر عن شكل العين. وفي عام 2021، ستستمر الرموش الجريئة كأحد أبرز صيحات المكياج، لذلك ابحثي عن مجموعة من الرموش الاصطناعية الطويلة والكثيفة، لا تثقل عينيك ويمكنك إزالتها بسهولة. الى جانب الرموش الجريئة، اعتمدي رسمة الأيلاينر المسحوب الى خارج العين.

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ظلال العيون الملون

ظلال العيون الملون



ظلال العين الملونة ستكون بدورها من أبرز اتجاهات المكياج في 2021، وهي ليست مذهلة وجريئة فقط وإنما لا تتطلب مهارات عالية لتطبيقها، إضافة الى أنها تسلط الضوء على عينيك وتمنح وجهك إشراقاً وتوهجاً. ولتطبيق مكياج عيون ملون، أنت ببساطة تحتاجين الى ظل عين واحد وفرشاة (بإمكانك استخدام أطراف أصابعك أيضاً) لخلق مظهر عين جذاب. بإمكانك اعتماد ظلال العيون الوردية اللامعة، مقرنة مع الروج النيود والبشرة المتوهجة.

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الكحل السموكي المجنح

الكحل السموكي المجنح



ظل الأيلاينر المجنح طوال عام 2020 من أبرز صيحات المكياج وأكثرها انتشاراً بين النساء وفناني المكياج. لكن في 2021، سيحل مكانه الكحل السموكي المجنح الذي يجعل العين أكير حجماً وأكثر اتساعاً. كل ما تحتاجينه للحصول على الكحل السموكي المجنح، قلم كحل أسود لا يجف بسرعة، وفرشاة لإنشاء الشكل السموكي المطلوب. واحرصي على وضع البرايمر مسبقاً لضمان ثبات الكحل طويلاً.

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الأيلاينر الغرافيكي

مكياج عيون غرافيكي باللون الأحمر



لاقى الأيلاينر الغرافيكي خلال 2020 شعبية واسعة، وهو سيظل موضة رائجة جداً في 2021، حيث شوهد في جميع مدارج عروض ربيع وصيف 2021. لذلك يمكنك تجربته بأساليب مختلفة تناسب شكل عينيك وبألوان تتناغم مع بشرتك. جربي مثلاً الأيلاينر الأحمر أو البرتقالي النيون...

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