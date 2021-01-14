غسول طبيعي للوجه مناسب للروتين اليومي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 يناير 2021 04:34 مساءً - تنظيف البشرة من أهم خطوات العناية والاهتمام بالبشرة، ويُعد غسول الوجه أحد أهم مستحضرات التجميل التي تستخدمها النساء بكثرة، ومع تعدُّد أنواعه التي تُرَكَّبُ لتناسب كل أنواع البشرة، فإن بعضها يسبب في كثير من الأحيان أضرارًا بالغة للبشرة، وذلك يؤدي إلى تلفها وتهيُّجها وحُمْرَتها؛ حيث يحدث ذلك نتيجة احتوائها على العديد من المواد الكيماوية، لذلك نقدم لكُنَّ اليوم أبرز أنواع الغسول المصنّعة في المنزل بطرق سهلة وفعالة لتفيد البشرة.



غسول العنب اليومي

غسول العنب اليومي



لغسول ناعم على بشرتك، اخلطي بيضة واحدة مع سبع حبات من العنب في الخلاط إلى أن يصبح الخليط ناعمًا، ثم استخدمي فرشاة وجه لتطبيق القناع على وجهك، واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه جيدًا بلطف، ورطّبي بشرتك باستخدام الكريم المناسب لها.

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غسول الشوفان والحليب للوجه

غسول الشوفان والحليب للوجه



لتتمتعي بفوائد الشوفان والحليب المذهلة على بشرتك، ولتنظيفها بعناية، اخلطي كوبين من دقيق الشوفان مع أربعة أكواب من الحليب، ثم قومي بغلي المكونات على نار هادئة لمدة 30 دقيقة قبل أن تصفّي الخلطة، ثم احفظيها في الثلاجة لمدة يومين، ويمكنك بعدها استخدام هذا الغسول لبشرتك يوميًّا قبل النوم، ثم غسله بالماء الفاتر وتجفيف البشرة جيدًا.



غسول اللبن والفراولة للبشرة

غسول اللبن والفراولة للبشرة



لغسول بسيط وفعال لتنظيف بشرتك، اخلطي حبتين من الفراولة المهروسة مع ملعقتين صغيرتين من لبن الزبادي وكمية قليلة من زيت جوز الهند، ثم ضعي الخلطة على كامل بشرتك، ودلكيها لتنظيف البشرة، ومن بعدها اغسليها بالماء الفاتر وجففيها جيدًا.

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غسول الزبادي اليومي للوجه

غسول الزبادي اليومي للوجه



لغسول يومي فعال في إزالة الشوائب والأوساخ وبقايا المكياج، دلّكي وجهك بلُطْف بطبقة رقيقة من الزبادي باستخدام أطراف أصابعك، ثم اتركيه على بشرتك لمدة عشرين دقيقة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الدافئ وجففيها بالتَّرْبِيت.



غسول صفار البيض للبشرة

غسول صفار البيض للبشرة



لغسول طبيعي سريع، يمكنك مزج صفار بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وبضع قطرات من عصير الليمون، ثم ضعي القناع على وجهك لمدة تتراوح ما بين خمس إلى عشر دقائق، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.



غسول الحليب والبابونج للبشرة الجافة

غسول الحليب والبابونج للبشرة الجافة



إن كنتِ بحاجة لغسول طبيعي يناسب طبيعة البشرة الجافة، فيمكنك خلط ربع كوب من الحليب وربع كوب من كريم البشرة اليومي وملعقتين صغيرتين من البابونج المطحون، ثم ضعي المزيج على النار لمدة دقيقة، وصفيه بواسطة مصفاة صغيرة، ثم طبقيه على وجهك مع التدليك بحركات دائرية، واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسلي البشرة بالماء الفاتر.

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