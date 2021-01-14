كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 يناير 2021 04:34 مساءً - تفضل الكثير من الفتيات اختيار عبايات ذات ألوان داكنة في فصل الشتاء، اعتقاداً منهن أن العبايات بالألوان الفاتحة لن تكون خياراً مثالياً لإطلالتهن خلال هذا الوقت من العام.

ولكن مؤخراً، ظهرت الكثير من الصيحات الجذابة لتصميمات العبايات بالألوان الفاتحة، التي تناسب الإطلالات الشتوية، وفي السطور التالية، ستتعرفين إلى طريقة تنسيق العبايات بالألوان الفاتحة في الشتاء من وحي مدونات الموضة:



طريقة تنسيق العبايات بالألوان الفاتحة من وحي رؤى الموالي

رؤى الموالي





نسقت مدونة الموضة العراقية رؤى الموالي عبايات شتوية بألوان فاتحة بطريقة عصرية وجذابة، حيث اعتمدت عباية مفتوحة باللون البيج، ذات تصميم بوجهين، إذ صُمم الوجه الآخر للعباية باللون البني، بينما اعتمدت معها فستاناً باللون البيج، مع إيشارب باللون البيج الفاتح.

ونسقت رؤى الموالي مع إطلالتها حذاء بوت ذا رقبة قصيرة باللون الجملي، مع أربطة أمامية، إضافة إلى أكسسوارات ذهبية اللون.

العباية المفتوحة باللون الأزرق





وفي إطلالة أخرى لرؤى الموالي، نسقت العباية المفتوحة باللون الأزرق بدرجة الباستيل، مع بنطلون أسود وقميص أبيض.

ونسقت رؤى الموالي مع إطلالتها حقيبة يد من الجلد باللون الكحلي، وإيشارباً بنفس لون العباية، إضافة إلى سكارف كاروهات يجمع بين اللونين الرمادي الباستيل والأبيض، وحذاء رياضي بنفس لون العباية.

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طريقة تنسيق العبايات بالألوان الفاتحة من وحي رهف الشامي

رهف الشامي





بإطلالة أنيقة وناعمة، نسقت مدونة الموضة رهف الشامي عباية مفتوحة تجمع بين تدرجات ألوان الباستيل البني والبيج والأوف وايت، مع فستان باللون الأوف وايت، ذي تطريز على البطن بخيوط بنية رفيعة.

ونسقت رهف الشامي مع إطلالتها إيشارباً باللون البني، مع إكسسوارات باللون الفضي.

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طريقة تنسيق العبايات بالألوان الفاتحة من وحي أمية زين

أمية زين





في إطلالة أنيقة نسقت مدونة الموضة الفلسطينية الفنزويلية الأصل، أمية زين، عباية مفتوحة باللون السيمون الباستيل، ذات أكمام واسعة، وحزام على الخصر بنفس لون وقماش العباية، مع فستان باللون الأبيض.

واعتمدت أمية زين مع إطلالتها إيشارباً بنفس لون العباية، وحقيبة يد من الجلد الروز الباستيل، مع حذاء ذي كعب عالٍ من الجلد بنفس لون الحقيبة.

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طريقة تنسيق العبايات بالألوان الفاتحة من وحي نوف التميمي

نوف التميمي





في إطلالة نهارية ناعمة، نسقت مدونة الموضة الإماراتية نوف التميمي عباية باللون البيج الباستيل مُصممة بأساور الأكمام بنفس الخطوط الرفيعة، مع إيشارب شيفون بنفس لون العباية زينته بخطوط سوداء رفيعة.

واعتمدت نوف التميمي مع إطلالتها حقيبة يد باللون البيج من ماركة Yves Saint Laurent، وحذاءً ذا كعب عالٍ باللون الأسود.