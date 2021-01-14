اختاري مجوهراتكِ من الذهب الوردي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 يناير 2021 04:34 مساءً - تعدّ مجوهرات الذهب الوردي من القطع المميزة التي تحمل خواص لونية جذابة، تستطيع أن تمنح طلّة الرقي المثالية لأي مناسبة مهما كان نوعها، فما يميّز الذهب الوردي عن الذهب الأصفر هو لمسة الدفء والرقة التي يمنحها للمجوهرات، فهو لافت دون أن يكون متوهّجاً، بريقه يسحر دون أن يشعّ ويجمع بين تفرّد الإطلالة وأنوثتها.



الصيحات الرائجة

أقراط من بوشرون Boucheron

يعتبر الذهب الوردي من أحدث الصيحات الرائجة، وهو حاضر بقوة في كل مجموعة تكشف عنها دور المجوهرات العالمية، بالإضافة إلى أنه المفضّل لدى معظم السيدات؛ لأنه يضيف لمسة غير اعتياديّة إلى علبة المجوهرات وإلى إطلالاتها.

ينتج الذهب الزهري من مزج الذهب مع النحاس، وقد انتشرت شهرته على مستوى عالمي في القرن الحادي والعشرين، لذلك لِمَ لا تختاره السيدة لهذا الشتاء لكي تتألق؟! بعدما فرض سيطرته بشكل كبير على عالم المجوهرات، ولاحظنا أن أهم الدور العالمية ركزت عليه بشكل كبير.

سوار من شوبارد هابي سبيريت Chopard Happy Spirit

عندما تقرّرالسيدة اعتماد هذا النوع من الذهب الوردي، من المهم ألا تخلط معه أنواع ذهب أخرى؛ لأنها لن تليق به، وأن تلجأ إلى تنسيق مختلف التصاميم بشكل متناغم مع بعضها البعض، كأن تختار على سبيل المثال عقداً فاخراً على شكل ورق الأشجار، فهو يتميّز بتصميم أقرب إلى التشوكر، ما يجعله خياراً مناسباً للباحثات عن إطلالة شبابية وفاخرة في الوقت نفسه، بالإضافة إلى اختياره لتزيّن به إطلالاتها في السهرات مع أزياء بياقة مكشوفة؛ حتى يظهر تصميمه الفاتن، كما بإمكانها أن تضعه خلال النهار لحضور إحدى المناسبات المهمة.

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أقراط ذهب وأساور

سوار من ديور Dior

أما أقراط الذهب الوردي، فهي برزت بأشكال وتصاميم منوّعة ومختلفة؛ لتضفي نوعاً من الأنوثة والنعومة على أناقة السيدة، واللافت منها تصميم ناعم؛ حيث يتدلّى منه حبال مجدولة من الذهب الوردي، ويغطي رأسها حجر الألماس ببريقه المشعّ، يمكن أن تتزيّن السيدة بهذه الأقراط في مختلف المناسبات حتى في مشاويرها النهارية، حيث إن تصميمها ناعم وأنيق في الوقت نفسه، ولن تبدو إطلالتها معه مبالغاً فيها.

أقراط طويلة من نينا رانسدورف Nina Runsdorf



من قطع المجوهرات اللافتة للنظر أيضاً والمصنوعة من الذهب الوردي والمرصّعة بحجر الألماس البرّاق، برزت مجموعة من الأساور بتصميمها الفريد المؤلف من جدائل ذهبية جذابة، يمكن أن تزيّن به السيدة إطلالتها في مختلف الأوقات، حيث إن ترصيعات الألماس عليه ليس صاخبة، إنما صمّمت بأسلوب أنيق وبسيط.

سوار من باسكال بروني Pasquale Bruni

أما خواتم الذهب الوردي المرصّعة بالألماس، فهي غالباً كخواتم خطوبة أو للسيدات اللاتي يفضلن الذهب الوردي على الذهب الأبيض؛ لأنه فريد من نوعه وعصري.

لا شكّ أنه لون أنثوي واضح، وهو يليق بالمرأة الناضجة إجمالاً؛ لأنه لون رومانسي تمّت ترجمته إلى مجوهرات راقية وأنيقة وخواتم.

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