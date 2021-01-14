«أنتي بومة براس غرب».. انتقادات لـ محمد علاء بسبب أغنية «اصطباحتك زي وشك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عشرات العبارات الساخرة والتنمر بالمرأة، تضمنتها الأغنية الجديدة للفنان الشاب محمد علاء، التي أطلقها عبر موقع اليوتيوب، بعنوان «اصطباحتك زي وشك»، والتي تدور حول شاب يقلل من شأن حبيبته السابقة، ويصفها ب«النحس» و«القُبح».

انتقادات لأغنية «اصطباحتك زي وشك»: إهانة مش طبيعية

علق محمد علاء، على أغنيته عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «قولتى إنك من مدينتى، وأنتى من فيصل المساحة.. دلوقتى اصطبحتك زى وشك.. على يوتيوب».

وتسببت تلك الأغنية في موجة واسعة من الانتقادات، التي وجهت إلى مطرب وفريق عمل «اصطباحتك زي وشك»، من أبرز التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر واليوتيوب: «دي الجزء التاني من علشان تبقي تقولي لأ»، و«الأغنية فيها كمية تنمر وإهانة مش طبيعية»، و«والله دمكم مش خفيف ولا روشين وأنتم بتغنوا بالشكل ده»، و«إيه العيب إن واحدة تسكن في فيصل!».

كلمات أغنية «اصطباحتك زي وشك»

تتضمن كلمات أغنية «اصطباحتك زي وشك»: «مش هجاملك.. مش هغشك اصطباحتك زي وشك، مش هقولك أنتي سكر.. وأنتي بومه برأس غراب.. حاسس إني لما بغلط.. ربنا بعتك عقاب.. نحس يخربيت سماجتك.. فرز أول ف التناحة.. شايفة نفسك أحلى واحدة.. بس مش واخدة المساحة».

وتشمل: «قولتى إنك من مدينتي وأنتى من فيصل مساحة.. شوفي نفسك في المراية.. هتعرفي أنا قصدي إيه.. أي بنت غيرانة منك هما هيغيروا بس ليه.. تقل دم مفيش كاريزما وجودها وجودها أزمة فى المكان.. كنت شارب ايه ساعتها لما اختراتك زمان».