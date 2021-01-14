معلومات عن مؤلفة أغنية كأس العالم لكرة اليد: ابنة عدلي القيعي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كلمات تحمل في طياتها دعوة للتفاؤل والنجاح، غناها النجم تامر حسني بمشاركة مغني الراب مروان موسى، والمطربة هدى الشربيني، كأغنية رسمية لحفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر.

أغنية «ارفع إيدك» من تأليف الكاتبة الشابة منة القيعي، التي كانت من الأسباب الرئيسية لنجاح الأغنية، التي تم تأديتها باللغتين العربية والإنجليزية، ولاقت نجاحا واسعا منذ عرضها.

من مؤلفة الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد؟

«هن» رصد أبرز المعلومات عن منة القيعي، مؤلفة الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد:

- ابنة مستشار التعاقدات في النادي الأهلي عدلي القيعي.

- تعد «يا دنيا علمينا متعلميش علينا» مع حسن الشافعي وأحمد شيبة، أول أغنية من تأليفها.

- تعاونت مع وائل جسار في تتر مسلسل «ختم النمر».

- ألفت أغنية «طير بينا يا عم»، للمغني أمير عيد من فرقة كايروكي.

- كتبت أغنية مهرجان الجونة السينمائي، التي قدمها رامي عياش، في دورته الرابعة.

- تعاونت مع تامر حسني ونانسي عجرم سويا، ولأول مرة في أغنية «فرق كبير».

- قدمت مع تامر حسني أغنية «ترجعلنا بالسلامة» المهداة للاعب الأهلي مؤمن زكريا.

- تعاونت مع محمد رمضان، من خلال تأليف أغنيته الشهيرة إحدى «أقوى كارت في مصر».

- تعاونت مع محمود العسيلي في أغنية «ولاد اللذينة».

- شاركت في كتابة تتر مسلسل «اللعبة» لشيكو وهشام ماجد، و«الزوجة 18» من بطولة حسن الرداد.

- تعاونت مع العديد من مطربي الأغاني الشعبية على رأسهم: رضا البحراوي وعبد الباسط حمودة وأورتيجا.

يشار إلى أن مصر تستضيف النسخة رقم 27، من بطولة العالم لكرة اليد، التي انطلقت فعالياتها مساء أمس، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، إذ افتتح المنتخب الوطني، أولى مبارياته في البطولة بالفوز على منتخب تشيلي، بفارق 6 أهداف.