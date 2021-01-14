8 معلومات عن هيا مرعشلي بعد إثارتها الجدل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بملابس جريئة ورسالة غامضة، أثارت الفنانة الشابة هيا مرعشلي، الجدل بين جمهورها عبر حسابيها الرسميين على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستجرام» خلال الأيام الأولى من 2021.

«الألم سيغادر، ولكن عند الانتهاء من تعليمك»، تلك الرسالة الغامضة التي دونتها الفنانة الشابة على منصات التواصل الاجتماعي، عقب اختفائها لأيام، بعد الهجوم عليها، بسبب ظهورها بملابس كاجوال جريئة داخل المنزل، إلا أنها واجهت تلك الانتقادات بحذف صورتها.

من هى هيا مرعشلي؟

- ولدت هيا مرعشلي في العاصمة السورية دمشق.

- تتمني إلى عائلة فنية، فوالدها هو الممثل طارق مرعشلي، الذي تزوج والدتها الممثلة رندة مرعشلي.

- الممثلة السورية ناهد الحلبي هى جدتها لأبيها.

- جدها هو الفنان إبراهيم مرعشلي، ويعد أكبر الداعمين لها على دخول المجال الفني.

- رغم صغر سن هيا مرعشلي، إلا أنها شاركت في العديد من الأعمال الفنية، من بينها: «عندما تشيخ الذئاب»، و«دقيقة صمت».

- يتابع حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» ما يتجاوز المليونين و400 ألف شخص، من جميع أنحاء الوطن العربي.

- تثير هيا مرعشلي، الجدل باستمرار بسبب أزيائها الجريئة، حيث تعتمد في بعض الأحيان على الملابس المكشوفة، ووضعيات التصوير التي تبرز مفاتنها.

- في أغسطس الماضي، وجهت هيا مرعشلي رسالة غامضة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قالت فيها باللغتين العربية والإنجليزية: «اعتنق الإنسانية أولا.. ثم اعتنق ما شئت من الأديان».

وكانت الفنانة السورية هيا مرعشلي، نشرت صورتها منذ أيام بملابس كاجوال صيفية تجمع بين اللونين الأحمر والأسود، تتكون من سترة حمراء اللون «أوف شولدرز»، وشورت غير منقوش، مع مكياج صباحي بسيط للغاية وشعر منسدل، ما تسبب في تعرضها لانتقادات، قبل أن تحذف الصورة تماما.