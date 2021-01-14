فوائد مدهشة لمشروب القرنفل السحري: يقضي على الإمساك ويساعد في إنقاص الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

القرنفل من المواد الطبيعة التي تمد الجسم بالفوائد الصحية المختلفة، إذ يعد أحد أقوى مضادات الأكسدة، نظرا لغناه بمادة الأوجينول، ويحتوي أيضا على عناصر غذائية مهمة وفيتامينات، منها: فيتامين ج، والفلافونويدس، والألياف، والكالسيوم، وبعض أحماض أوميجا 3 الدهنية.

ويساعد تناول مشروب القرنفل المغلي، على تخفيف الإمساك، وخفض الحمى، وعلاج الالتهابات الجلدية، وتسريع جهود فقدان الوزن، بالإضافة إلى التخفيف من التهابات الجيوب الأنفية، إذ يعالج أيضًا العدوى الأساسية المسببة للأعراض، بحسب «سبوتينك».

ويحسن مشروب القرنفل المغلي، عملية الهضم، من خلال إنتاج اللعاب وعصائر المعدة، وكلاهما ضروري لعملية الهضم الفعالة، إذ يمكن أن يسرع الحركة التمعجية للأمعاء، ويقلل من خطر إصابتك بالإمساك أو التهابات الأمعاء.

والقرنفل المغلي، من المشروبات الغنية بمضادات الجراثيم ومضادات الفطريات والطفيليات، ويحفز عملية الأيض، ويقدم العناصر الغذائية الرئيسية، ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن.

فوائد أخرى للقرنفل

وفي تقرير آخر، نشره موقع «هيلث لاين» الطبي، تناول من خلاله فوائد القرنفل، خاصة بعد المعلومات غير المثبتة علميا، المتداولة مؤخرا، عن فاعليته في إعادة حاستي الشم والتذوق، المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان من ضمن فوائد القرنفل، مساعدته في الحماية من السرطان، إذ أن المركبات الموجودة فيه تساعد في الحماية من السرطان، وبحسب إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار أن مستخلص القرنفل ساعد في وقف نمو الأورام وعزز موت الخلايا في الخلايا السرطانية.

ويقتل القرنفل البكتيريا، إذ ثبت أن للقرنفل خصائص مضادة للميكروبات، ما يعني أنه يمكن أن يساعد في وقف نمو الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا، وأظهرت إحدى الدراسات أن زيت القرنفل الأساسي قتل 3 أنواع شائعة من البكتيريا، بما في ذلك الإشريكية القولونية، وهي سلالة من البكتيريا التي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.