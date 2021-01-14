سعر صادم لحقيبة مي عمر في مسلسل «لؤلؤ»: يتجاوز 60 ألف جنيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حقيبة سوداء صغيرة الحجم، تجملت بها الفنانة مي عمر خلال زيارتها للفنان محمد الشرنوبي، ضمن أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسلها الجديد «لؤلؤ»، التي ظهرت خلالها بفستان أحمر متوسط الطول، مع سترة سوداء من الجلد، وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات «ويفي»، ومكياج صباحي بسيط.

الحقيبة صغيرة الحجم، من توقيع دار الأزياء العالمية «ديور»، ويتجاوز سعرها 3900 دولار أمريكي، ما يعادل نحو 61 ألف جنيه مصري.

وسبق أن ظهرت الفنانة دينا الشربيني بالحقيبة نفسها، خلال أحداث مسلسل «لعبة النسيان»، التي قامت ببطولته ضمن السباق الرمضاني في 2021، والذي يعد ثاني بطولة مطلقة في الأعمال الدرامية للفنانة الشابة.

مسلسل «لؤلؤ» هو عمل فني غنائي من بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، محمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، و‏أحمد زاهر، وملك أحمد زاهر، وحمدى هيكل، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن إخراج محمد عبد السلام، تحت إشراف المخرج محمد سامي.

وفي أكتوبر الماضي، نشرت مي عمر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة صور من كواليس مسلسلها الجديد، قائلة: «وحشتوني جدا بس مشغولة في تصوير مشروعي الجديد (لؤلؤ)، مسلسل صعب وجديد محتاج تركيز وتحضيرات كتير»، مضيفة: «الوصول للحلم بيحتاج تعب ومجهود وتركيز وشغل كتير، بس بوعدكم بعمل ممتع مليان مفاجآت.. انتظروا لؤلؤ».

وذكرت مي عمر في تصريحات إعلامية لبرنامج «أي تي بالعربي»، أنها خضعت للعديد من البروفات على الغناء والاستعراضات، طوال الفترة الماضية، حتى تتمكن من تصوير مسلسلها الجديد «لؤلؤ» باحترافية، إذ جسدت شخصية مطربة شعبية، تقدم عدة أغاني شبابية وشعبية.

الجدير بالذكر أن مسلسل «لؤلؤ» يعد البطولة المطلقة الأولى الفنانة مي عمر، عقب مشاركتها عدد من المسلسلات، على رأسها «الفتوة» مع النجم ياسر جلال، والذي تم عرضه في رمضان الماضي.