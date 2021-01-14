هيا مرعشلي بإطلالة شتوية قاتمة: الألم سيغادر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

رسالة قصيرة، وجهتها الفنانة السورية الشابة هيا مرعشلي، لمتابعتها عبر حسابها الرسمي على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستجرام»، في أول ظهور لها، عقب أيام من إثارتها الجدل، بسبب ظهورها بأزياء جريئة خلال تواجدها في المنزل.

رسالة قصير من هيا مرعشلي لجمهورها

وقالت هيا مرعشلي: «الألم سيغادر.. لكن عند الانتهاء من تعليمك»، مرفقة صورة لها بأزياء شتوية قاتمة اللون، ومكياج صباحي بسيط.

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع ظهورها، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، ومن بينها أبرزها: «اللبس الطويل والمقفول حلو ومحتشم شيك.. ياريت تفضلي كده»، و«ملكة جمال في كل أحوالك»، و«جميلة وهادئة رغم حزنك»، و«حكمة حقيقة ومؤلمة بشدة».

إطلالة هيا مرعشلي المثيرة للجدل

ومنذ أيام، ظهرت الفنانة السورية بملابس «أوف شولدرز» باللون الأحمر، والتي تميزت بأنها منقوشة، وبأكمام ضيقة وطويلة، والتي نسبتها مع توب أسود بحمالات رفيعة، وهوت شورت أسود اللون، مع تسريحة شعر انسيابية ومكياج بسيط.

وتسببت تلك الإطلالة في انتقادات واسعة لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها: «أنتي بجد مش بردانة، ولا الشتاء مجاش عندهم خالص، لبسك صيفي ومكشوف جدا»، و«أصبحت الفنانات تتنافس فيما بينهن على الإطلالات واستعراض المفاتن، بدلا من التركيز في الأعمال الفنية».

وتسببت الموجة الواسعة من الانتقادات، في حذف الفنانة السورية الشابة، لهذه الصورة «المثيرة للجدل» من حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تثير فيها الفنانة هيا مرعشلي، الجدل بسبب ملابسها الجريئة، حيث اعتادت على الظهور بتلك الإطلالات خلال جلسات التصوير التي تشاركها مع متابعيها عبر حساباتها الرسمية على موقعي «فيسبوك» و«إنستجرام».

ومن بين إطلالتها الجريئة، ظهورها بفستان أوف شولدرز «تكني كالار»، تميز بأنه مكشوف الصدر وفضفاض، مع تسريحة شعر انسيابية ومكياج بسيط.