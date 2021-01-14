ليلى أحمد زاهر وهشام ماجد يثيران الجدل: الخطوبة امتى؟ (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعها بالمنتج هشام ماجد.

ونشرت «ليلى» صورتها وهي مرتدية فستان سواريه بجانب المنتج هشام ماجد، الذي التقط صورة سيلفي لهما، وعلقت الفنانة الشابة على الصورة: «سارة ويوسف.. من في بيتنا ربوت»، في إشارة لمسلسلها الجديد.

وعلق الفنان أحمد زاهر، والد الفنانة الشابة على الصورة بوضع «إيموشن» قلب، بينما علقت شقيقتها ملك زاهر بـ«أحلى يوسف وسارة».

لكن تعليقات المتابعين أثارت الجدل حول علاقتهما: «الخطوبة امتى بقى» «حاسكوا هتتجوزوا بجد» «ومن هنا تبدأ الإشاعات».

ليلى زاهر تتحدث عن الدروس المستفادة في 2020

وكانت الفنانة الشابة ليلى زاهر، كشفت عن الدروس المستفادة التي تعلمتها في العام الماضي 2020، ونشرت صورة لها عبر حسابها على «إنستجرام» : «مش هفكس خروج بعد التصوير مع أصحاب المدرسة.. الدرس الرئيسي الذي تعلمته من عام 2020، هو عدم أخذ أي شيء كأمر مسلم به، أو إضاعة فرصة لقضاء بعض الوقت مع من نحب، حتى إذ كان ذلك لمدة 15 دقيقة، عزيزتي 2021 أنا مستعدة لك».

انفعال أحمد زاهر على المعجبين بسبب ابنته

وخلال الفترة الماضية كشف الفنان أحمد زاهر، عن انفعاله على أحد المعجبين خلال إصراره على التقاط صورة مع ابنته ليلى، خلال أحد التكريمات الفنية السابقة: «ده مش من الجمهور، لو جمهور أتصور باحترامه مفيش مشكلة، مش معنى إن بنتي فنانة إنها مستباحة، لأ هي مش مستباحة، الجمهور مش هيزعل مني لو أنا راجل، مش هيزعل، أنا دكر ومقبلش أن واحد يحط إيده على كتف بنتي زي ما حصل، وكمان قدامي أنا ممكن أقطعهاله».