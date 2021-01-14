قاعدة لاحتساب المسافة المناسبة بين العين والتلفاز

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أكدت مجلة التكنولوجيا "Connect" ضرورة وجود مسافة مناسبة بين العين والتلفاز لتجنب إجهاد العين أثناء المشاهدة.

وأوضحت المجلة الألمانية أنه يتم احتساب الحد الأدنى للمسافة بين العين والتلفاز من خلال ضرب حجم الشاشة في 5ر1 بالنسبة للأجهزة ذات دقة الوضوح 3840 × 2160 بيكسل (UHD)، وفي 3 بالنسبة للأجهزة ذات دقة الوضوح 1920 × 1080 بيكسل (Full HD). ويمثل حاصل الضرب مسافة الجلوس بالسنتيمترات.

فإذا كان قُطر شاشة التلفاز يبلغ 65 بوصة، فإن المسافة بين العين والشاشة ينبغي ألا تقل عن 40ر2 متر بالنسبة لدقة الوضوح Full HD، في حين ينبغي ألا تقل هذه المسافة عن 20ر1 متر مع دقة الوضوح UHD من نفس الحجم.