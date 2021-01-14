6 أعراض بعد التعافي من كورونا.. منها «سقوط الشعر وألم المفاصل»

القاهرة - سمر حسين - صحة

أسبوعان عزل، أو أكثر هي المدة التي يبقيها مصاب فيروس الكورونا، في رحلة تعافيه، قبل أن يترك الحجر ويواجه العالم الخارجي مُجددًا.

العديد من الأعراض التي تشير للإصابة بالفيروس المستجد، تستوجب على الفور العزل واتباع البرتوكول قبل أن يتنصر المريض على الفيروس في النهاية.

وعلى الرغم من قطع المريض لرحلة طويلة حتى التعافي، إلا أن كثيرًا ما يعاني البعض من أعراض جانبية عقب التعافي من الفيروس؟

6 أعراض بعد التعافي من الكورونا

وفي هذا السياق، قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن هناك بعض المتعافين بنسبة تتراوح من 10 لـ 15 % يعانون من اثار جانبية عقب التخلص من الفيروس.

مؤكدًا أن الأمر قد يستمر مع بعض الأشخاص، حسب حالتهم، وخاصة ممن كان يعاني من أعراض بسيطة.

وحدد «عقبة» عدة أعراض لـ «هُن» على النحو التالي:

- فقدان حاسة الشم والتذوق

- الام المفاصل

- تشوش في التفكير

- ضيق التنفس

- الشعور بالنهجان

- تساقط الشعر

هذا العرض الذي يعاني منه بعض المتعافين، وكان الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية،أكد أن بسبب الأدوية ونقص الفيتامينات وضعف المناعة، قد يحدث للمتعاي سقوط في الشعر.

أعراض الإصابة بفيروس كورونا

وكانت منظمة الصحة العالمية حددت بعض الأعراض التي تشير للإصابة بفيروس كورونا، على النحو التالي:

الحمى الشديدة

ارتفاع درجة الحرارة

الصداع

الم في الجسم

ضيق التنفس

فقدان حاستي الشم والتذوق

احمرار العين

تغير لون الشفاه