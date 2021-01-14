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طريقة عمل مشروم بالخضار

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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -

04:52 ص | الخميس 14 يناير 2021

مشروم بالخضار

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل مشروم بالخضار، خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» على قناة «CBC سفرة»، وهي من أنواع الأكلات السريعة المفضلة لدى الكثيرين ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير عمل مشروم بالخضار 

مشروم صحيح

زيت زيتون

بصل أحمر

شرائح بصل اخضر مفروم

ثوم مفروم

فلفل الوان

شرائح ملح وفلفل

كزبرة خضراء مفرومة

ليمون

زعتر

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طريقة تحضير مشروم بالخضار  

يشوح المشروم في الزيت مع الملح والفلفل والزعتر ويقلب جيدا حتى يصل إلى اللون البني الفاتح

ثم يضاف الثوم والكزبرة الخضرا ثم يضاف البصل الأحمر والأخضر

تقلب جيدا ثم يضاف الفلفل الألوان ثم يضاف عصير الليمون ويقلب جيدا ويقدم

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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