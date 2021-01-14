طريقة عمل الكريب بالقهوة

تقدم «هن» طريقة تعمل كريب بالقهوة كالآتي:

مقادير كريب بالقهوة

1 كوب دقيق

1 ونصف كوب لبن

بيضة

2 باكو فانيليا

1 ملعقة كبيرة زيت

ملح

1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة كبيرة قهوة (سريعة الذوبان)

الحشو

عسل أبيض

قشطة

شوكولاتة كريمي

طريقة تحضير كريب بالقهوة

في الخلاط يوضع اللبن مع البيضة مع السكر والقهوة سريعة الذوبان

ثم يضاف الزيت والدقيق وتخلط كل المكونات جيدا

في طاسة غير لاصقة يوضع كمية من عجينة الكريب وتترك حتى تنضج

ثم تقلب على الجهة الأخرى

وتقدم وتحشى بالشوكولاتة أو العسل والقشطة حسب الرغبة