بعد إثارتها الجدل واختفائها ليومين.. اليوتيوبر أم سيف تعاود الظهور: تعبانة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل يومين مضوا، أثار مقطع فيديو مصور لم يتعدى مدته 30 ثانية، ظهرت خلاله اليوتيوبر السورية التي تقيم في تركيا، أم سيف، الجدل بعدما أعلنت اعتزالها اليوتيوب ومن ثم ظهرت علامات التوتر والخوف على ملامحها، فضلًا عن أثار كدمات على وجهها وفي معصمها، لتترك بعد حالة من التساؤلات من الرواد وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لتعود اليوتيوبر من جديد الظهور، عبر سكايب في مداخلة ببرنامج«Treanding»، متحدثة عن الفيديو الأخير الذي أثار الضجة، إذ قالت، «أول شيء كنت هترك قناتي على اليوتيوب لضغط نفسي، مسائل شخصية وما ني حابة احكي عنها في الوقت الحالي، وعن سبب ابتعادها عن المشروع الذي بدأته قبل عامين ووصولها قرابه أكثر من 5 ملايين متابع والدخل الذي تقدمه، رفضت الحديث عنه، حاليًا أنا تعبانة وما أعرف إذ راح أرجع أم لا».

وعن مهنة اليوتيوبرز، قالت، «الشهرة مش سهلة ومجال اليوتيوب مش سهل، عشت سنتين حلوة وقدرت أكسب محبة وثقة ناس كتير، المهنة إلها مساؤي ومحاسن، فالمساؤي هي افتقاد الخصوصية والتصوير وين ما رحت».

قصة اليوتيوبر أم سيف

وكانت أعلنت أم سيف، اعتزالها اليوتيوب، خلال مقطع فيديو قائلةً، «قضينا أيام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض وأحسن سنتين مروا بحياتي السنتين اللي عشتهم معاكو وهالا جه الوقت اللي صار لازم أترك فيه اليوتيوب وأنا معاد أنزل أي فيديو على اليوتيوب وحابة إنه يكون شغلة.. باي».

اعتقد البعض تعرضها للعنف أو الإختطاف من قبل أحد الأشخاص، بعدما ظهرت على وجهها علامات وكفيها داكنة.

هديل العلي، والمعروفة بـ أم سيف، وهي يوتيوبر عربية تعيش في تركيا، يضم عدد متابعيها على موقع يوتيوب، أكثر من 5ملايين متابع، وتقدم محتوى ترفيهي وألعاب.