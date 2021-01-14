حسن الرداد يوجه رسالة لوالدته: سيرتك الطيبة كل الناس بتتكلم عنها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو مجمع يضم عدد من الصور التي تجمعه ووالدته فادية، التي توفيت قبل أيام، شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للحظات التي جمع بينهما خلال حفل زفافه والمواقف والمناسبات المختلفة التي جمعت بينهم.

وأرفق الفنان تعليقًا على مقطع الفيديو الذي شاركه، قائلًا«اللهم ارحمك يا ماما ، سيرتك الطيبة كل الناس بتتكلم عنها، ارجو الدعاء لوالدتى السيدة فادية الرداد».

العديد من التعليقات فضلًا عن تسجيلات الإعجاب وآلاف المشاهدات، تلقاها الفنان على مقطع الفيديو الذي شاركه لوالدته المتوفاه، وكان من أبرزها، «غلاوتها كبيرة أوي عندنا يا حسن، ربنا يرحمها ويغفرلها، ربنا يصبر قلبك، ربنا يرحمها برحمته الواسعة ويرحم موتنا جميعا يارب العالمين ويصبر قلبك، مامتك كانت من الناس اللي تدخل القلب بسرعة وبدون استئذان يا حسن، ادعيلها بالرحمة».

حسن الرداد يعلن وفاة والدته

وقبل أيام نشر الفنان حسن الرداد عبر حسابه بفيسبوك صور من الطفولة تجمعه بوالدته ووالده على«فيسبوك»، وكتب حسن«توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي أطيب و أحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا ماما و سلامي لبابا و فادي وإن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله، بداية رحلتنا ياماما».

وعرض مؤخرا فيلم «توأم روحي» لحسن الرداد والذي تم تصويره اثناء مرض والدته إذ عانت من أزمات صحية عديده استمرت عاميين، ما بين آثار الذبحة الصدرية، فضلًا عن إصابتها بالتهاب الكبدي، وتدهور وظائف الكبد في الأيام الأخيرة، إلى أن دخلت في غيبوبة كبدية.

وبمجرد الانتهاء من التصوير قرر التفرغ التام لوالدته وشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين منهم أمينة خليل وعائشة بن أحمد وإخراج عثمان أبو لبن.